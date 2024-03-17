Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для работающих за компьютером

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал эффективные упражнения для людей, которые весь рабочий день проводят за компьютером. Как передает Day.Az, его слова приводит Sb.by.

По его словам, их можно выполнять, не покидая рабочее место. "Это легкие наклоны вперед и назад, круговые движения в плечевом суставе, а также небольшие повороты корпуса и головы. Эти упражнения улучшат кровообращение, расслабят напряженные мышцы", - заявил Прыгунов.

Тренер также рассказал о важности регулярных перерывов во время работы. "Они положительно влияют на общую продуктивность и эмоциональное состояние. Для лучшего контроля устанавливайте таймеры, напоминающие о необходимости делать короткие перерывы", - отметил Прыгунов.