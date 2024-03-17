17 марта 2024

17 марта 2024 13:34

Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для работающих за компьютером

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал эффективные упражнения для людей, которые весь рабочий день проводят за компьютером. Как передает Day.Az, его слова приводит Sb.by.

По его словам, их можно выполнять, не покидая рабочее место. "Это легкие наклоны вперед и назад, круговые движения в плечевом суставе, а также небольшие повороты корпуса и головы. Эти упражнения улучшат кровообращение, расслабят напряженные мышцы", - заявил Прыгунов.

Тренер также рассказал о важности регулярных перерывов во время работы. "Они положительно влияют на общую продуктивность и эмоциональное состояние. Для лучшего контроля устанавливайте таймеры, напоминающие о необходимости делать короткие перерывы", - отметил Прыгунов.


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 5 725
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 4 883
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 8 674
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 8 668
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 7 662
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 073
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 4 977
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 5 635
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 465
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 5 994
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме