31 мая 2025

31 мая 2025 14:05

Раскрыт секрет долгих и счастливых отношений

Психолог Кристина Мартинес заявила, что секретом долгих и счастливых отношений является правило "четырех двоек". Его суть специалистка раскрыла в беседе с изданием 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мартинес назвала однообразие главным врагом любых отношений. В связи с этим каждые две недели партнерам необходимо проводить время вместе без смартфонов и других отвлекающих факторов. Также каждые два месяца нужно посвящать все выходные друг другу, чтобы разбавить рутину.

Кроме того, по словам психолога, каждые два года необходимо отправляться в совместное путешествие. Дополнительно партнерам каждый день на протяжении двух минут стоит вести диалог о том, что устраивает в отношениях, а что хотелось бы изменить. Сначала может показаться, что за такое короткое время невозможно ничего обсудить, но в действительности этот разговор поможет понять потребности друг друга и устранить многие недоразумения, заключила Мартинес.


Просмотров: 150

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

16 мая 17:29

  • 903
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 3 473
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 9 936
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 11 763
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 13 659
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 9 152
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 13 048
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 10 040
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 6 954
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 6 998
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ