Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

Садоводство и работа в огороде продлевают жизни лучше спорта, уверен исследователь и создатель сериала "Доживи до ста" Дэн Бюттнер. Неожиданный секрет долголетия он раскрыл в эфире подкаста британского эпидемиолога профессора Тимоти Спектора, пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бюттнер заявил, что работа в огороде является одним из ключевых факторов долголетия. По его словам, практически все долгожители, с которыми он общался, с молодости и до глубокой старости работали с землей. "Я утверждаю, что садоводство, вероятно, намного лучше, чем посещение тренажерного зала. Это самое лучшее упражнение для долголетия, которое вы можете сделать", - заявил исследователь.

Бюттнер полагает, что положительный эффект работы в огороде объясняется тем, что люди проводят много времени на свежем воздухе и постоянно выполняют легкие физические упражнения, когда сажают, поливают, пропалывают и собирают урожай. Кроме того, они чаще едят растительную пищу, выращенную на собственном участке, отметил эксперт. "Я видел исследования, которые показывают, что когда вы работаете в саду, у вас падает уровень кортизола или гормонов стресса", - добавил Бюттнер.