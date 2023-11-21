21 ноября 2023

21 ноября 2023 13:35

5 способов мгновенно снизить уровень кортизола: советы экспертов

Ты, возможно, слышала, что кортизол участвует в самых разных процессах: регулирует содержание глюкозы в крови, нормализует давление, оказывает противовоспалительный эффект и помогает работать нашей иммунной системе. Однако если кортизола слишком много, то он способен серьезно испортить нам жизнь.

Набор веса, плохой сон, частые смены настроения без всяких причин, тяга к сладкому, экземы, дерматиты, проблемы с памятью - это неполный перечень проблем, которые влечет за собой повышение уровня гормона стресса. Однако есть простые способы его снизить - вот что советуют делать эксперты.

Не ешь сахар по утрам

Как объясняют диетологи Тэмми и Лисси Лакатос - сестры, вместе ведущие блог о сбросе веса, резкое повышение сахара в крови с утра не только является стрессом для организма, но и настраивает его на избыточную выработку кортизола в течение дня. Так что от круассана утром лучше отказать - и вот на что его надо заменить.

Включай 20 граммов белка в каждый прием пищи

По мнению Тэмми и Лисси, лучшая альтернатива выпечке - белок, который медленно усваивается и стабилизирует уровень сахара в крови. Добавь 20 грамм этого макронутриента в каждую трапезу - столько его содержится в 100 граммах куриной грудки, 250 граммах греческого йогурта, трех яйцах или 30 граммах сывороточного протеина.

Положи ноги на стену перед ужином

Ляг возле стены и положи на нее ноги - твое тело должно принять форму буквы L. Закрой глаза, дыши глубоко и равномерно, сохраняя позу в течение 10 минут - это один из самых простых способов расслабиться и снизить уровень кортизола.

Напевай в ванной

Как объясняют сестры-диетологи, пение активирует парасимпатическую нервную систему, помогая расслабиться и выйти из режима "бей или беги". Так что вспоминай любимые треки в душе каждый день - эта отличная привычка, которая поможет снизить уровень кортизола и избавиться от тревожности.

Ешь больше продуктов, содержащих магний

"Для того, чтобы справляться со стрессом, организму необходим магний, а у большинства из нас его дефицит", - объясняют Тэмми и Лисси. Чтобы восполнить нехватку магния, в рацион надо добавить тыквенные семечки, миндаль, фундук, кешью, порошок какао, авокадо, цельнозерновой хлеб, тофу, фасоль, жирную рыбу и бананы.

Спи в маске

Может показаться, что достаточно закрыть глаза, чтобы оказаться в темноте, однако всё не так просто. Стоит веку совсем немного приподняться, как под него проникает свет, который мешает мозгу восстановиться во время сна - чтобы это не случилось, используй маску для глаз.

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