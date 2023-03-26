26 марта 2023

26 марта 2023 15:11

Тренер раскрыл основные ошибки при выполнении упражнений на пресс

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов раскрыл основные ошибки при выполнении упражнений на пресс. Его слова приводит Газета.Ru, сообщает Day.Az.

Эксперт заявил, что самая частая ошибка при тренировке пресса - это выгибание поясницы вперед. Специалист отметил, что это сильно снижает эффективность одного из самых популярных упражнений на пресс - планки. "Чтобы выполнить его правильно, следует убрать прогиб в пояснице, немного согнуть позвоночник и поджать копчик", - объяснил он.

Еще одной ошибкой Прыгунов назвал несоблюдение амплитуды движений. Он подчеркнул, что при подъеме верхней части корпуса из положения лежа амплитуда должна быть короткой, примерно 30-35 градусов, когда поднимаются только плечи и лопатки.

Кроме того, Прыгунов отметил, что важно уделять внимание дыханию. "Усилие нужно делать на выдох, при этом втягивая живот за счет глубоких мышц. Не тужьтесь и не задерживайте дыхание в процессе выполнения упражнений", - рассказал он.


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