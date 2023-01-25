Тренер раскрыл правила безопасного бега зимой

Тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник в беседе с "Лентой.ру" раскрыл правила безопасного бега зимой, передает Day.Az.

По его словам, нужно помнить, что нагрузки должны быть адекватными, регулярными и увеличиваться плавно. "Морозный климат не является естественной средой для человека. Необходимо время на адаптацию к сниженной температуре - как с точки зрения терморегуляции, так и для эффективности легочного газообмена", - рассказал тренер.

Скрипник посоветовал также не требовать от себя высоких результатов сразу. "Зимой нагрузка на ключевые физиологические функции выше, а основные спортивные показатели оказываются снижены в сравнении с теми, что человек демонстрировал летом", - заметил он.

Он добавил, что бег зимой - это занятие повышенной травмоопасности, поскольку в условиях холода увеличивается нагрузка на опорно-двигательный аппарат и кардио-респираторную систему. Нужно относиться внимательно к подготовке к забегу, не забывать о разминке и консультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.

Также спортивный физиолог заметил, что тем, кто не занимается спортом, лучше не начинать с зимних пробежек. "Новичкам в беге лучше отдать предпочтение более комфортному климату: весне или осени. Идеальным решением будет начало тренировок под контролем специалиста", - заключил Скрипник.