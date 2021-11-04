Диета балерин



Основные правила этой диеты следующие.



1. Одна порция еды должна быть разделена на 2 приема пищи.



2. Супы считаются самостоятельным блюдом, поэтому их нельзя совмещать с другой пищей.



3. Нельзя совмещать в один прием пищи рыбу и мясо, т.к. в них содержится разнородный белок.



4. Следует употреблять молочные продукты с малым содержанием жира. При выборе молока и молочных продуктов предпочтение нужно отдавать нормализированному молоку и по возможности разбавлять его льдом.



5. Из рациона должен быть исключен фабричный майонез. При отсутствии сил отказаться от него окончательно следует готовить его самостоятельно, без желтков и соли и с добавлением 1/3 обезжиренного йогурта.



6. Важно не употреблять соль при приготовлении пищи, а стараться заменять её приправами или соевым соусом.



7. Пить следует не менее чем за 30 минут до еды и не ранее чем через 1 час после. В сутки нужно выпивать 1,5-2 литра минеральной негазированной воды.

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