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4 ноября 2021 10:25

Диета балерин


Основные правила этой диеты следующие.

1. Одна порция еды должна быть разделена на 2 приема пищи.

2. Супы считаются самостоятельным блюдом, поэтому их нельзя совмещать с другой пищей.

3. Нельзя совмещать в один прием пищи рыбу и мясо, т.к. в них содержится разнородный белок.

4. Следует употреблять молочные продукты с малым содержанием жира. При выборе молока и молочных продуктов предпочтение нужно отдавать нормализированному молоку и по возможности разбавлять его льдом.

5. Из рациона должен быть исключен фабричный майонез. При отсутствии сил отказаться от него окончательно следует готовить его самостоятельно, без желтков и соли и с добавлением 1/3 обезжиренного йогурта.

6. Важно не употреблять соль при приготовлении пищи, а стараться заменять её приправами или соевым соусом.

7. Пить следует не менее чем за 30 минут до еды и не ранее чем через 1 час после. В сутки нужно выпивать 1,5-2 литра минеральной негазированной воды.

myjane.ru


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