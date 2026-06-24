24 июня 2026

24 июня 2026 10:46

Названы вещи в гардеробе, которые окупаются годами

Сумка нейтрального цвета - один из элементов гардероба, который прослужит не один год.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала фешен-эксперт, арт-директор бренда "Michel Kataná" Наталья Семенова.

"Базовая сумка может быть таких цветов, как черный, графитовый, коричневый, песочный или серо-жемчужный. Главное - форма без деталей, привязанных к конкретному сезону. Такая модель не зависит от быстрых трендов и подходит к разным ситуациям: от повседневных комплектов до более формальных выходов. Чем чаще вы ее используете, тем ниже становится стоимость одного выхода", - заявила эксперт.

Семенова также посоветовала приобрести палантин из натуральной ткани.

"Палантин часто воспринимают только как аксессуар для зоны лица, но его возможности гораздо шире. Качественная модель может работать как полноценный элемент гардероба: ее можно носить как накидку, использовать вместо парео, стилизовать как топ или добавить в образ в качестве акцента", - объяснила арт-директор.

Специалист призвала не забывать и о качественном кожаном ремне.  "Ремень - вещь, которая редко становится главным элементом образа, но заметно влияет на его восприятие. Он помогает собрать силуэт, добавить завершенности и сделать привычный комплект более выразительным. Качественный кожаный ремень не привязан к сезону и не требует регулярной замены. При правильном уходе он может оставаться в гардеробе много лет", - поделилась Семенова.

Она рассказала, что вещи, которые можно носить несколькими способами, особенно ценны в гардеробе, где важно сочетать практичность и разнообразие. К таким можно отнести сумку с разными вариантами ношения, платье, которое меняет форму, или жакет с трансформируемыми деталями.

Семенова отметила, что украшения из драгоценных материалов или качественная бижутерия с лаконичным дизайном также могут оставаться актуальными годами.

"Их задача - не конкурировать с образом, а дополнять его. Одно и то же украшение может работать с разными стилями и становиться той деталью, которая завершает комплект", - подчеркнула эксперт.


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