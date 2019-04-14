Как избавиться от подкожного жира? - ФОТО

Процесс жиросжигания намного сложнее, чем многие привыкли думать. Поэтому зачастую кратковременное увлечение спортом не подарит рельефного тела, о котором вы грезили, когда покупали абонемент в спортзал. Мы выяснили, как сжигается жир и что нужно сделать, чтобы ускорить этот процесс.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

В нашем организме существует несколько энергетических депо:

Гликоген в мышцах. Пополняется за счет поступающих углеводов. Его объем зависит от количества мышечной массы, то есть чем больше мышечной массы, тем больше углеводов вы можете себе позволить. Поэтому любители спорта могут хоть каждый день есть десерт без угрызений совести.

Гликоген в печени. Пополняется за счет углеводов и фруктозы. Служит для поддержания уровня глюкозы в крови.

Мышечный жир. Пополняется за счет внутреннего жира и расходуется при низкоинтенсивных кардионагрузках (ходьба).

Подкожный жир. Потенциально неограниченный источник энергии и главный враг большинства девушек.

ДЕФИЦИТ КАЛОРИЙ

Проблема в том, что в обычной жизни мы тратим энергию из первых трех источников, в то время как подкожный жир остается в безопасности. Чтобы добраться до него, необходимо создать дефицит калорий. Например, вы сожгли 500 калорий на беговой дорожке, пусть ваш ужин будет легким - не больше 300 калорий. Таким образом, организм начинает черпать энергию из запасов подкожного жира и вы худеете. Стоит отметить, что тело всегда использует все источники энергии, просто какие-то у него в приоритете (поэтому кто-то худеет быстрее, а кто-то медленнее). Но есть важный момент: при дефиците калорий все энергетические депо будут восполняться за счет внутренних жировых запасов. Это означает, что диета и физические нагрузки рано или поздно приносят результат, главное, придерживаться режима и регулярно работать над собой.

Каждое лето вопрос снижения процента подкожно-жировой клетчатки встает особенно остро. Кто-то решается на очередную диету, кто-то отправляется в спортзал. Но важно понимать, что процесс похудения и сжигания жира довольно сложный. Наш организм является настоящим механизмом со множеством деталей. Невозможно сесть на диету, за две недели похудеть, а затем сохранить результат. Если бы все было так легко, все люди ходили бы очень подтянутыми и без лишнего жира. Работа со своим телом - это ежедневный труд, но можно получать от этого удовольствие. Поэтому, если вы хотите хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать, вам нужно обратить внимание на несколько моментов.

Режим дня

Очень важно стараться соблюдать свой ежедневный режим, тогда вашему организму будет гораздо легче жить. Вы сразу заметите, что у вас проходят отеки и вы начинаете чувствовать себя лучше.

Полноценный сон

Это один из главных пунктов, чтобы выглядеть здоровым, свежим, а главное, счастливым. Если организм не высыпается и находится в постоянном стрессе, он не будет худеть.

Еда

Любые ограничения в перспективе приведут к осложнениям пищевого поведения. Поэтому моя рекомендация - ешьте с удовольствием, ешьте медленно, ешьте до того момента, когда вы начнете чувствовать ощущение сытости. Не переедайте, потому что это главная ошибка большинства людей. Старайтесь быть внимательными к тому, что и как вы едите. В вашем рационе обязательно должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Активный образ жизни

Много ходите пешком. Старайтесь хотя бы на лето отказаться от транспорта. Если вы живете слишком далеко от работы, можно выходить раньше на несколько станций метро и прогуливаться. Это полезно для работы сердца, мышц и дыхательной системы. Для похудения пешие прогулки тоже будут полезны, потому что лучшие тренировки для достижения этой цели - спокойные и в размеренном темпе, рассчитанные на длительное время.

Найдите спорт по душе

Найдите тот спорт, который вам действительно нравится. Если вам не приносит удовольствие работа в тренажерном зале, то не делайте этого никогда. Если вы пробовали бегать и поняли, что это совсем не для вас, - не делайте этого. Ищите именно то, что будет вас радовать. И именно тогда, когда вы начнете получать положительные эмоции от тренировок, результат сжигания жира и похудения не заставит себя ждать.

Х. Зейналова

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