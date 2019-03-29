Как есть меньше сладкого? - 5 простых советов - ФОТО

Одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем в современном обществе - чрезмерное потребление сладкого. Если вы постоянно мечтаете о сладком, вполне вероятно, что ваши блюда не содержат достаточного количества белка, жиров и клетчатки, которые необходимы организму в качестве топлива, а также для спокойного сна и поддержания гормонального здоровья.

Сахар вызывает у человека настоящую зависимость, которую, тем не менее, возможно побороть самостоятельно. Рассказываем, как это сделать.

Совет 1: Откажитесь от всего очевидного сахара

Действуем сразу и радикально. Этот совет включает полный отказ от всех рафинированных сахаров, искусственных подсластителей и сиропов с высоким содержанием фруктозы. Избавляйтесь от всех запасов в доме и на работе, у вас не должно быть сахара под рукой. Не заходите в кондитерские отделы и не открывайте меню с десертами. Только хардкор!

Совет 2: Ешьте завтраки, богатые белками

Убедитесь, что ваш завтрак богат белком. Протеины помогают поддерживать баланс сахара в крови и приглушают тягу к сладкому. Например, один из любимых вариантов - яйца с овощами и авокадо, овсянка и/или греческий йогурт с ягодами и корицей.

Совет 3: Уменьшите потребление кофеина

Формула успеха: один кофе в день до 10 утра. В своих клинических опытах ученые Калифорнийского университета доказали, что употребление нескольких чашек кофе в день вызывает всплеск уровня сахара в крови, который может заставить людей мечтать о сахаре постоянно. Один кофе в день утром позволяет стабилизировать ситуацию и эту тягу предотвратить.

Совет 4: Сделайте глоток воды с лимоном

Как только у вас просыпается желание заказать в ресторане десерт или купить на обед миндальный круассан, попробуйте сделать несколько глотков воды с лимоном. Другой вариант - добавить две столовые ложки яблочного уксуса в двухлитровую бутылку с водой и потягивать в течение дня. Оба напитка стимулируют желудочные соки, которые помогают пищеварению и уменьшают тягу к сладкому.

Совет 5: Перекусите в 16.00

Снэк, богатый протеинами, поможет подавить сахарную зависимость в самое тяжелое, послеобеденное, время. Это могут быть сырые орехи, греческий йогурт, вегетарианские палочки с хумусом или вареное яйцо.

Скажем больше, следуя этим советам, вы сможете победить тягу к сладкому в рекордные 5-7 дней. Но не волнуйтесь, это не значит, что вы должны навсегда отказаться от сахара. Как только вы закончите этот опыт, то сможете иногда баловать себя чем-то сладким. Просто это больше не будет маниакальным и столь частым. В конце концов, здоровая жизнь - это гармония и равновесие.

Н. Гасымова

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