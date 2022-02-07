5 отличных рецептов ко Дню влюбленных - ФОТО

Эти ведущие кулинарных шоу настолько горячи, что, кажется, одно их легкое прикосновение способно вскипятить воду. Обаятельные, брутальные, красивые и дико сексуальные - все они лучше других знают, чем поразить вторую половинку в самый романтичный праздник года - День всех влюбленных. Учитесь у профессионалов!

Лосось с хрустящей корочкой и соусом Гренобль от Ману Фиделя

Ингредиенты:

2 филе лосося с кожей по 200 г каждый;

50 мл оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

100 г сливочного масла;

40 г каперсов;

1 лимон;

пучок петрушки;

1 горсть сухариков из белого хлеба;

ваши любимые салатные листья.

Как приготовить:

1. Избавьтесь от чешуи на коже рыбы при помощи ножа или терки. Помойте и обсушите лосось бумажным полотенцем. Посолите и поперчите со всех сторон.

2. Чтобы получить хрустящую корочку на рыбе, вам стоит положить ее кожей вниз на раскаленную сковороду с разогретым оливковым маслом. Всего 5 минут, и корочка на рыбе обжарится до нужного состояния, а мякоть - пропечется.

3. Переверните лосось и выложите в сковороду сливочное масло. Как только оно растопится, полейте им рыбу и извлеките ее из сковороды. Выложите в горячее масло каперсы, дольки лимона, очищенные от кожуры, сухарики, все хорошенько перемешайте. Полейте соусом рыбу и подавайте с салатными листьями.

Шоколадные суфле от Эрика Лэнларда

Ингредиенты:

кусочек сливочного масла;

125 г горького шоколада;

2 ч. л. темного рома (по желанию);

2 ст. л. некислой сметаны 20-30% жирности;

4 яйца, разделите на белки и желтки;

2 яичных белка;

щепотка соли;

сахарная пудра.

Как приготовить:

1. Разогрейте духовку до 200°C. Подготовьте 6 керамических формочек для выпечки - смажьте их сливочным маслом.

2. Растопите шоколад на водяной бане. Влейте ром. Уберите с огня, добавьте сметану и желтки и быстро перемешайте, чтобы желток не свернулся.

3. В большой, чистой, сухой миске взбейте белки до крепкой пены, добавьте щепотку соли, чтобы пена не осела.

4. Сначала добавьте в шоколадную смесь четверть получившихся яичных белков, аккуратно размешайте силиконовой лопаткой. Затем выложите оставшиеся белки и вновь аккуратно перемешайте.

5. Выложите тесто в формочки и выпекайте 10-12 минут, они должны будут подняться. Немного остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Супербургер от Чака Хьюджеса

Ингредиенты:

1/3 стакана домашнего майонеза;

1/3 стакана сметаны;

сок половинки лимона;

1 ст. л. меда;

2 зубчика чеснока;

3 луковицы;

соль и перец по вкусу;

2 больших кусочка бекона;

2 булочки для бургера;

¼ кочана айсберга;

½ томата;

1 ст. л. кетчупа;

1 ст. л. горчицы;

400 г говяжьего фарша (еще лучше - телячьего);

1 ст. л. вустерского соуса (можно найти в отделе с соусами в большом супермаркете или на крайний случай заменить соевым соусом);

1 ч. л. каперсов;

порошок острого перца чили на кончике ножа;

2 кусочка сыра + 2 ст. л. тертого сыра;

1 ст. л. подсолнечного масла.

Как приготовить:

1. Сделайте соус. В глубокой миске смешайте майонез, сметану, лимонный сок, мед, 1 раздавленный зубчик чеснока и 1 измельченную луковицу. Посолите и поперчите, отставьте в сторону.

2. Приготовьте топпинг. Разогрейте сковороду. Выложите в нее полоски бекона и обжаривайте около 5 минут, пока он не подрумянится. Уберите бекон с огня и сложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. В эту же сковороду выложите 1 луковицу, порезанную кружочками, и обжаривайте около 20 минут - лук должен закарамелизоваться.

3. Сделайте котлеты. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте фарш, мелкорубленную оставшуюся луковицу, раздавленный зубчик чеснока, вустерский соус, 1 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. горчицы, чили и четверть соуса из пункта 1.

4. Разделите фарш на две части. Сделайте из каждой по толстому блинчику, сложите в центр по 1 ст. л. тертого сыра и сформируйте котлетки. В большой сковороде разогрейте подсолнечное масло. На большом огне обжаривайте котлетки по 2 минуты с каждой стороны. Затем выложите их на противень и поставьте в духовку. Мясо "подойдет" через 10 минут.

5. Разрежьте булочки и подрумяньте в тостере. Выложите слоями: хлеб, 1 ст. л. соуса из пункта 1, айсберг, котлета, бекон, кусочек сыра, томат, 1 ст. л. топпинга из пункта 2. Накройте булочкой и подавайте.

Курица Пири-Пири от Дэнни Бума

Ингредиенты:

цедра 1 лимона;

сок 1 лимона;

1 целый лимон;

3 зубчика чеснока;

1 красный болгарский перец;

1 небольшой перец чили;

½ пучка петрушки;

½ ч. л. порошка паприки;

1 ст. л. винного уксуса;

3 ст. л. оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

1 цыпленок или небольшая курица.

Для гарнира:

красный и желтый печеные болгарские перцы;

300 г отварного риса;

мелкорубленные томаты с зеленью.

Как приготовить:

1. Сделайте маринад. Смешайте в блендере до однородного состояния цедру лимона, сок лимона, чеснок, красный перец, перец чили, петрушку, паприку, винный уксус и оливковое масло. Отложите треть для сервировки.

2. Порежьте курицу на 6 частей - 2 ножки с бедрами, 2 крылышка, 2 грудки. Залейте маринадом, хорошо перемешайте и оставьте на 1 час.

3. Посолите и поперчите мясо перед приготовлением. Обжаривайте кусочки на сковороде (можете предварительно разогреть в ней 1 ст. л. масла) по 10-15 минут с каждой стороны. Подавайте с дольками лимона, соусом из пункта 1 и гарниром.

Десерт "Париж-Брест" от Кристофа Мишалака

Ингредиенты:

Для теста:

250 мл воды;

250 мл молока;

10 г сахарной пудры;

10 г соли;

220 г сливочного масла;

270 г муки;

4 яйца по 90 г (5 яиц по 70 г);

2 ст. л. лепестков миндаля.

Для пралине:

270 г несоленого фундука;

180 г сахарной пудры;

щепотка соли.

Для заварного крема:

360 г цельного молока;

1 стручок ванили;

80 г яичных желтков;

58 г сахарной пудры;

36 г кукурузного крахмала (можно заменить картофельным, но лучше использовать кукурузный. Его можно найти в отделе с крахмалом в больших супермаркетах);

30 г сливочного масла.

Для крема из пралине:

180 г сливочного масла;

510 г заварного крема;

80 г пралине;

1, 5 г соли.

Для оформления:

2 ст. л. измельченного миндаля;

2 ст. л. сахарной пудры.

Как приготовить:

1. Сделайте слоеное тесто. Смешайте молоко, воду, сахар, соль и масло в сотейнике, доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Вновь поставьте на огонь и обсушивайте тесто 2-3 минуты на среднем огне. Снимите миску с плиты, переложите тесто в миску и по одному добавляйте яйца, перемешивая тесто каждый раз. С помощью кондитерского мешка "нарисуйте" на противне круг шириной несколько сантиметров. Посыпьте миндалем и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут.

2. Приготовьте пралине. Застелите противень или любую другую плоскую посуду бумагой для выпечки, распределите по ней орехи. Выложите в кастрюлю сахарную пудру и соль и приготовьте сухую карамель: включите средний огонь, как только вы увидите, что сахар начнет подрумяниваться по краям, переместите жидкую карамель в центр посуды при помощи деревянной ложки. Не оставляйте кастрюлю без присмотра, постоянно мешайте сахар. Как только он станет глубокого янтарного цвета, залейте карамелью орехи. Поставьте в холодильник. Как только карамель затвердеет, в фуд-процессоре измельчите до однородного состояния пюре.

3. Сделайте заварной крем. Влейте в кастрюлю молоко, добавьте ванильную палочку и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и держите на плите 30 минут. Процедите жидкость, вновь доведите до кипения и сразу же добавьте в яичные желтки вместе с крахмалом. Быстро мешайте смесь, затем перелейте в кастрюлю и еще раз доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и поставьте в холодильник.

4. Приготовьте крем из пралине. Держите сливочное масло при комнатной температуре до тех пор, пока оно не станет очень мягким. Взбейте венчиком заварной крем, добавьте пралине, соль и сливочное масло и вновь хорошо взбейте венчиком.

5. Подготовьте десерт к подаче. Разрежьте слоеное тесто из пункта 1 вдоль на две половинки. Покройте нижнюю тонким слоем пралине из пункта 2, посыпьте миндалем. При помощи кондитерского мешка покройте пралине кремом из пункта 4. Установите верхнюю часть десерта на крем и посыпьте сахарной пудрой.

Woman.ru