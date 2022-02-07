5 отличных рецептов ко Дню влюбленных - ФОТО

Эти ведущие кулинарных шоу настолько горячи, что, кажется, одно их легкое прикосновение способно вскипятить воду. Обаятельные, брутальные, красивые и дико сексуальные - все они лучше других знают, чем поразить вторую половинку в самый романтичный праздник года - День всех влюбленных. Учитесь у профессионалов!
Лосось с хрустящей корочкой и соусом Гренобль от Ману Фиделя
Ингредиенты:
- 2 филе лосося с кожей по 200 г каждый;
- 50 мл оливкового масла;
- соль и перец по вкусу;
- 100 г сливочного масла;
- 40 г каперсов;
- 1 лимон;
- пучок петрушки;
- 1 горсть сухариков из белого хлеба;
- ваши любимые салатные листья.
Как приготовить:
1. Избавьтесь от чешуи на коже рыбы при помощи ножа или терки. Помойте и обсушите лосось бумажным полотенцем. Посолите и поперчите со всех сторон.
2. Чтобы получить хрустящую корочку на рыбе, вам стоит положить ее кожей вниз на раскаленную сковороду с разогретым оливковым маслом. Всего 5 минут, и корочка на рыбе обжарится до нужного состояния, а мякоть - пропечется.
3. Переверните лосось и выложите в сковороду сливочное масло. Как только оно растопится, полейте им рыбу и извлеките ее из сковороды. Выложите в горячее масло каперсы, дольки лимона, очищенные от кожуры, сухарики, все хорошенько перемешайте. Полейте соусом рыбу и подавайте с салатными листьями.
Шоколадные суфле от Эрика Лэнларда
Ингредиенты:
- кусочек сливочного масла;
- 125 г горького шоколада;
- 2 ч. л. темного рома (по желанию);
- 2 ст. л. некислой сметаны 20-30% жирности;
- 4 яйца, разделите на белки и желтки;
- 2 яичных белка;
- щепотка соли;
- сахарная пудра.
Как приготовить:
1. Разогрейте духовку до 200°C. Подготовьте 6 керамических формочек для выпечки - смажьте их сливочным маслом.
2. Растопите шоколад на водяной бане. Влейте ром. Уберите с огня, добавьте сметану и желтки и быстро перемешайте, чтобы желток не свернулся.
3. В большой, чистой, сухой миске взбейте белки до крепкой пены, добавьте щепотку соли, чтобы пена не осела.
4. Сначала добавьте в шоколадную смесь четверть получившихся яичных белков, аккуратно размешайте силиконовой лопаткой. Затем выложите оставшиеся белки и вновь аккуратно перемешайте.
5. Выложите тесто в формочки и выпекайте 10-12 минут, они должны будут подняться. Немного остудите и присыпьте сахарной пудрой.
Супербургер от Чака Хьюджеса
Ингредиенты:
- 1/3 стакана домашнего майонеза;
- 1/3 стакана сметаны;
- сок половинки лимона;
- 1 ст. л. меда;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 луковицы;
- соль и перец по вкусу;
- 2 больших кусочка бекона;
- 2 булочки для бургера;
- ¼ кочана айсберга;
- ½ томата;
- 1 ст. л. кетчупа;
- 1 ст. л. горчицы;
- 400 г говяжьего фарша (еще лучше - телячьего);
- 1 ст. л. вустерского соуса (можно найти в отделе с соусами в большом супермаркете или на крайний случай заменить соевым соусом);
- 1 ч. л. каперсов;
- порошок острого перца чили на кончике ножа;
- 2 кусочка сыра + 2 ст. л. тертого сыра;
- 1 ст. л. подсолнечного масла.
Как приготовить:
1. Сделайте соус. В глубокой миске смешайте майонез, сметану, лимонный сок, мед, 1 раздавленный зубчик чеснока и 1 измельченную луковицу. Посолите и поперчите, отставьте в сторону.
2. Приготовьте топпинг. Разогрейте сковороду. Выложите в нее полоски бекона и обжаривайте около 5 минут, пока он не подрумянится. Уберите бекон с огня и сложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. В эту же сковороду выложите 1 луковицу, порезанную кружочками, и обжаривайте около 20 минут - лук должен закарамелизоваться.
3. Сделайте котлеты. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте фарш, мелкорубленную оставшуюся луковицу, раздавленный зубчик чеснока, вустерский соус, 1 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. горчицы, чили и четверть соуса из пункта 1.
4. Разделите фарш на две части. Сделайте из каждой по толстому блинчику, сложите в центр по 1 ст. л. тертого сыра и сформируйте котлетки. В большой сковороде разогрейте подсолнечное масло. На большом огне обжаривайте котлетки по 2 минуты с каждой стороны. Затем выложите их на противень и поставьте в духовку. Мясо "подойдет" через 10 минут.
5. Разрежьте булочки и подрумяньте в тостере. Выложите слоями: хлеб, 1 ст. л. соуса из пункта 1, айсберг, котлета, бекон, кусочек сыра, томат, 1 ст. л. топпинга из пункта 2. Накройте булочкой и подавайте.
Курица Пири-Пири от Дэнни Бума
Ингредиенты:
- цедра 1 лимона;
- сок 1 лимона;
- 1 целый лимон;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 красный болгарский перец;
- 1 небольшой перец чили;
- ½ пучка петрушки;
- ½ ч. л. порошка паприки;
- 1 ст. л. винного уксуса;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- соль и перец по вкусу;
- 1 цыпленок или небольшая курица.
Для гарнира:
- красный и желтый печеные болгарские перцы;
- 300 г отварного риса;
- мелкорубленные томаты с зеленью.
Как приготовить:
1. Сделайте маринад. Смешайте в блендере до однородного состояния цедру лимона, сок лимона, чеснок, красный перец, перец чили, петрушку, паприку, винный уксус и оливковое масло. Отложите треть для сервировки.
2. Порежьте курицу на 6 частей - 2 ножки с бедрами, 2 крылышка, 2 грудки. Залейте маринадом, хорошо перемешайте и оставьте на 1 час.
3. Посолите и поперчите мясо перед приготовлением. Обжаривайте кусочки на сковороде (можете предварительно разогреть в ней 1 ст. л. масла) по 10-15 минут с каждой стороны. Подавайте с дольками лимона, соусом из пункта 1 и гарниром.
Десерт "Париж-Брест" от Кристофа Мишалака
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 мл воды;
- 250 мл молока;
- 10 г сахарной пудры;
- 10 г соли;
- 220 г сливочного масла;
- 270 г муки;
- 4 яйца по 90 г (5 яиц по 70 г);
- 2 ст. л. лепестков миндаля.
Для пралине:
- 270 г несоленого фундука;
- 180 г сахарной пудры;
- щепотка соли.
Для заварного крема:
- 360 г цельного молока;
- 1 стручок ванили;
- 80 г яичных желтков;
- 58 г сахарной пудры;
- 36 г кукурузного крахмала (можно заменить картофельным, но лучше использовать кукурузный. Его можно найти в отделе с крахмалом в больших супермаркетах);
- 30 г сливочного масла.
Для крема из пралине:
- 180 г сливочного масла;
- 510 г заварного крема;
- 80 г пралине;
- 1, 5 г соли.
Для оформления:
- 2 ст. л. измельченного миндаля;
- 2 ст. л. сахарной пудры.
Как приготовить:
1. Сделайте слоеное тесто. Смешайте молоко, воду, сахар, соль и масло в сотейнике, доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Вновь поставьте на огонь и обсушивайте тесто 2-3 минуты на среднем огне. Снимите миску с плиты, переложите тесто в миску и по одному добавляйте яйца, перемешивая тесто каждый раз. С помощью кондитерского мешка "нарисуйте" на противне круг шириной несколько сантиметров. Посыпьте миндалем и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут.
2. Приготовьте пралине. Застелите противень или любую другую плоскую посуду бумагой для выпечки, распределите по ней орехи. Выложите в кастрюлю сахарную пудру и соль и приготовьте сухую карамель: включите средний огонь, как только вы увидите, что сахар начнет подрумяниваться по краям, переместите жидкую карамель в центр посуды при помощи деревянной ложки. Не оставляйте кастрюлю без присмотра, постоянно мешайте сахар. Как только он станет глубокого янтарного цвета, залейте карамелью орехи. Поставьте в холодильник. Как только карамель затвердеет, в фуд-процессоре измельчите до однородного состояния пюре.
3. Сделайте заварной крем. Влейте в кастрюлю молоко, добавьте ванильную палочку и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и держите на плите 30 минут. Процедите жидкость, вновь доведите до кипения и сразу же добавьте в яичные желтки вместе с крахмалом. Быстро мешайте смесь, затем перелейте в кастрюлю и еще раз доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и поставьте в холодильник.
4. Приготовьте крем из пралине. Держите сливочное масло при комнатной температуре до тех пор, пока оно не станет очень мягким. Взбейте венчиком заварной крем, добавьте пралине, соль и сливочное масло и вновь хорошо взбейте венчиком.
5. Подготовьте десерт к подаче. Разрежьте слоеное тесто из пункта 1 вдоль на две половинки. Покройте нижнюю тонким слоем пралине из пункта 2, посыпьте миндалем. При помощи кондитерского мешка покройте пралине кремом из пункта 4. Установите верхнюю часть десерта на крем и посыпьте сахарной пудрой.