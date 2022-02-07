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5 отличных рецептов ко Дню влюбленных - ФОТО

Эти ведущие кулинарных шоу настолько горячи, что, кажется, одно их легкое прикосновение способно вскипятить воду. Обаятельные, брутальные, красивые и дико сексуальные - все они лучше других знают, чем поразить вторую половинку в самый романтичный праздник года - День всех влюбленных. Учитесь у профессионалов!

Лосось с хрустящей корочкой и соусом Гренобль от Ману Фиделя

Ингредиенты:

  • 2 филе лосося с кожей по 200 г каждый;
  • 50 мл оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу;
  • 100 г сливочного масла;
  • 40 г каперсов;
  • 1 лимон;
  • пучок петрушки;
  • 1 горсть сухариков из белого хлеба;
  • ваши любимые салатные листья.

Как приготовить:

1.  Избавьтесь от чешуи на коже рыбы при помощи ножа или терки. Помойте и обсушите лосось бумажным полотенцем. Посолите и поперчите со всех сторон.

2.  Чтобы получить хрустящую корочку на рыбе, вам стоит положить ее кожей вниз на раскаленную сковороду с разогретым оливковым маслом. Всего 5 минут, и корочка на рыбе обжарится до нужного состояния, а мякоть - пропечется.
3.  Переверните лосось и выложите в сковороду сливочное масло. Как только оно растопится, полейте им рыбу и извлеките ее из сковороды. Выложите в горячее масло каперсы, дольки лимона, очищенные от кожуры, сухарики, все хорошенько перемешайте. Полейте соусом рыбу и подавайте с салатными листьями.

Шоколадные суфле от Эрика Лэнларда

Ингредиенты:

  • кусочек сливочного масла;
  • 125 г горького шоколада;
  • 2 ч. л. темного рома (по желанию);
  • 2 ст. л. некислой сметаны 20-30% жирности;
  • 4 яйца, разделите на белки и желтки;
  • 2 яичных белка;
  • щепотка соли;
  • сахарная пудра.

Как приготовить:

1.  Разогрейте духовку до 200°C. Подготовьте 6 керамических формочек для выпечки - смажьте их сливочным маслом.

2.  Растопите шоколад на водяной бане. Влейте ром. Уберите с огня, добавьте сметану и желтки и быстро перемешайте, чтобы желток не свернулся.

3.  В большой, чистой, сухой миске взбейте белки до крепкой пены, добавьте щепотку соли, чтобы пена не осела.

4.  Сначала добавьте в шоколадную смесь четверть получившихся яичных белков, аккуратно размешайте силиконовой лопаткой. Затем выложите оставшиеся белки и вновь аккуратно перемешайте.

5.  Выложите тесто в формочки и выпекайте 10-12 минут, они должны будут подняться. Немного остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Супербургер от Чака Хьюджеса

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана домашнего майонеза;
  • 1/3 стакана сметаны;
  • сок половинки лимона;
  • 1 ст. л. меда;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 луковицы;
  • соль и перец по вкусу;
  • 2 больших кусочка бекона;
  • 2 булочки для бургера;
  • ¼ кочана айсберга;
  • ½ томата;
  • 1 ст. л. кетчупа;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 400 г говяжьего фарша (еще лучше - телячьего);
  • 1 ст. л. вустерского соуса (можно найти в отделе с соусами в большом супермаркете или на крайний случай заменить соевым соусом);
  • 1 ч. л. каперсов;
  • порошок острого перца чили на кончике ножа;
  • 2 кусочка сыра + 2 ст. л. тертого сыра;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла.

Как приготовить:

1.  Сделайте соус. В глубокой миске смешайте майонез, сметану, лимонный сок, мед, 1 раздавленный зубчик чеснока и 1 измельченную луковицу. Посолите и поперчите, отставьте в сторону.

2.  Приготовьте топпинг. Разогрейте сковороду. Выложите в нее полоски бекона и обжаривайте около 5 минут, пока он не подрумянится. Уберите бекон с огня и сложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. В эту же сковороду выложите 1 луковицу, порезанную кружочками, и обжаривайте около 20 минут - лук должен закарамелизоваться.

3.  Сделайте котлеты. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте фарш, мелкорубленную оставшуюся луковицу, раздавленный зубчик чеснока, вустерский соус, 1 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. горчицы, чили и четверть соуса из пункта 1.

4.  Разделите фарш на две части. Сделайте из каждой по толстому блинчику, сложите в центр по 1 ст. л. тертого сыра и сформируйте котлетки. В большой сковороде разогрейте подсолнечное масло. На большом огне обжаривайте котлетки по 2 минуты с каждой стороны. Затем выложите их на противень и поставьте в духовку. Мясо "подойдет" через 10 минут.

5.  Разрежьте булочки и подрумяньте в тостере. Выложите слоями: хлеб, 1 ст. л. соуса из пункта 1, айсберг, котлета, бекон, кусочек сыра, томат, 1 ст. л. топпинга из пункта 2. Накройте булочкой и подавайте.

Курица Пири-Пири от Дэнни Бума

Ингредиенты:

  • цедра 1 лимона;
  • сок 1 лимона;
  • 1 целый лимон;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 1 небольшой перец чили;
  • ½ пучка петрушки;
  • ½ ч. л. порошка паприки;
  • 1 ст. л. винного уксуса;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу;
  • 1 цыпленок или небольшая курица.

Для гарнира:

  • красный и желтый печеные болгарские перцы;
  • 300 г отварного риса;
  • мелкорубленные томаты с зеленью.

Как приготовить:

1.  Сделайте маринад. Смешайте в блендере до однородного состояния цедру лимона, сок лимона, чеснок, красный перец, перец чили, петрушку, паприку, винный уксус и оливковое масло. Отложите треть для сервировки.

2.  Порежьте курицу на 6 частей - 2 ножки с бедрами, 2 крылышка, 2 грудки. Залейте маринадом, хорошо перемешайте и оставьте на 1 час.

3.  Посолите и поперчите мясо перед приготовлением. Обжаривайте кусочки на сковороде (можете предварительно разогреть в ней 1 ст. л. масла) по 10-15 минут с каждой стороны. Подавайте с дольками лимона, соусом из пункта 1 и гарниром.

Десерт "Париж-Брест" от Кристофа Мишалака

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 мл воды;
  • 250 мл молока;
  • 10 г сахарной пудры;
  • 10 г соли;
  • 220 г сливочного масла;
  • 270 г муки;
  • 4 яйца по 90 г (5 яиц по 70 г);
  • 2 ст. л. лепестков миндаля.

Для пралине:

  • 270 г несоленого фундука;
  • 180 г сахарной пудры;
  • щепотка соли.

Для заварного крема:

  • 360 г цельного молока;
  • 1 стручок ванили;
  • 80 г яичных желтков;
  • 58 г сахарной пудры;
  • 36 г кукурузного крахмала (можно заменить картофельным, но лучше использовать кукурузный. Его можно найти в отделе с крахмалом в больших супермаркетах);
  • 30 г сливочного масла.

Для крема из пралине:

  • 180 г сливочного масла;
  • 510 г заварного крема;
  • 80 г пралине;
  • 1, 5 г соли.

Для оформления:

  • 2 ст. л. измельченного миндаля;
  • 2 ст. л. сахарной пудры.

Как приготовить:

1.  Сделайте слоеное тесто. Смешайте молоко, воду, сахар, соль и масло в сотейнике, доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Вновь поставьте на огонь и обсушивайте тесто 2-3 минуты на среднем огне. Снимите миску с плиты, переложите тесто в миску и по одному добавляйте яйца, перемешивая тесто каждый раз. С помощью кондитерского мешка "нарисуйте" на противне круг шириной несколько сантиметров. Посыпьте миндалем и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут.

2.  Приготовьте пралине. Застелите противень или любую другую плоскую посуду бумагой для выпечки, распределите по ней орехи. Выложите в кастрюлю сахарную пудру и соль и приготовьте сухую карамель: включите средний огонь, как только вы увидите, что сахар начнет подрумяниваться по краям, переместите жидкую карамель в центр посуды при помощи деревянной ложки. Не оставляйте кастрюлю без присмотра, постоянно мешайте сахар. Как только он станет глубокого янтарного цвета, залейте карамелью орехи. Поставьте в холодильник. Как только карамель затвердеет, в фуд-процессоре измельчите до однородного состояния пюре.

3.  Сделайте заварной крем. Влейте в кастрюлю молоко, добавьте ванильную палочку и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и держите на плите 30 минут. Процедите жидкость, вновь доведите до кипения и сразу же добавьте в яичные желтки вместе с крахмалом. Быстро мешайте смесь, затем перелейте в кастрюлю и еще раз доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и поставьте в холодильник.

4.  Приготовьте крем из пралине. Держите сливочное масло при комнатной температуре до тех пор, пока оно не станет очень мягким. Взбейте венчиком заварной крем, добавьте пралине, соль и сливочное масло и вновь хорошо взбейте венчиком.

5.  Подготовьте десерт к подаче. Разрежьте слоеное тесто из пункта 1 вдоль на две половинки. Покройте нижнюю тонким слоем пралине из пункта 2, посыпьте миндалем. При помощи кондитерского мешка покройте пралине кремом из пункта 4. Установите верхнюю часть десерта на крем и посыпьте сахарной пудрой.

Woman.ru


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