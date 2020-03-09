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9 марта 2020 12:00

Меган Маркл в роскошном красном платье затмила всех на приеме в Лондоне - ФОТО

Меньше месяца остается до того, как Меган Маркл и принц Гарри окончательно перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. Это знаковое событие в истории британской монархии состоится 31 марта, а пока герцог и герцогиня Сассекские блистают на светских мероприятиях. Они уже успели побывать на премии Endeavour Fund Awards и за кулисами Национального театра в Лондоне, сделав ряд памятных снимков. Но даже фотосессия под дождем не сравнится с кадрами со стартовавшего вчера вечером Mountbatten Festival of Music.

В Альберт-холле супруги появились в по-королевски роскошных нарядах. Меган выглядела просто потрясающе в облегающем платье с модным в этом сезоне кейпом от британского бренда Safiyaa. Образ дополнили клатч Manolo Blahnik, серьги-люстры Simone Rocha и замшевые туфли Aquazurra.

Гарри был в парадной форме генерал-капитана Королевских морских пехотинцев, украшенной орденами и аксельбантами.

Как проходят последние рабочие дни Гарри и Меган в качестве членов королевской семьи - смотрите в фотогалерее

Вazaar.ru

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