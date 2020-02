Почему все обсуждают выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле? - ФОТО

В ночь со 2 на 3 февраля в США прошел Супербоул. По итогам матча выступление Шакиры и Дженнифер Лопес обсуждалось даже больше, чем игра между "Сан-Франциско Форти Найнерс" и "Канзас-Сити Чифс". Певицы вышли на сцену Hard Rock Stadium в Майами и исполнили зажигательные треки.

Сначала Шакира вышла на сцену с песнями She Wolf, Empire, Whenever, Wherever, а потом исполнила вместе с Bad Bunny хит Карди Би I Like It и свой трек Chantaje. В финале была легендарная Hips Don't Lie. 43-летняя колумбийская певица была на сцене в красном топе и в короткой юбке, наряд был инкрустирован камнями.

Сразу после Шакиры на сцене появилась 50-летняя Джей Ло: звезда была в эффектном кожаном комбинезоне и спела песни Jenny From The Block, Get Right, Waiting For Tonight, Mi Gente совместно с J Balvin, On The Floor.

А хит Let's Get Loud Дженнифер Лопес исполнила вместе с Шакирой и своей дочерью Эммой. После жаркого выступления певиц в соцсетях только и обсуждают масштабное шоу.

Elle.ru