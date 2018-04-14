Как плести модные косички на короткие и длинные волосы – Инструкция - ФОТО

Косы - постоянный модный тренд. Они никогда не теряют своей актуальности и радуют нас новыми и интересными вариантами. Мы собрали для тебя отличный гид о том, как плести косы на длинные и короткие волосы.

Этой весной и летом можно создать любой вариант прически с косами на средние и короткие волосы - все в треде. Главное, выбрать свой стильный вариант модного плетения. Но обо всем по порядку.

Как плести модные прически с косами

Здесь все очень просто, хоть и выглядит непостежимой алгеброй. Главное - опыт. И хороший видео-урок на Youtube. Выбирай свой вариант модной прически с косами на средние или короткие волосы и вперед в путь.

Для того, чтобы заплести модную косу рыбий хвост или датскую косу тебе понадобятся: желание, руки, расческа, пара резинок, наш материал и видео в интернете, которое расскажет, как плести модные косички пошагово. Ну что, поехали выбирать косички?

Плетение на короткие волосы

Если у тебя короткие волосы, то это не значит, что можно навсегда забыть про прически с косами. Наоборот, прически из косичек на короткие волосы смотрятся довольно здорово. И у нас есть много вариантов.

Так, мы подготовили для тебя несколько стильных вариантов модной косички на короткие волосы - это выглядит очень мило и, самое главное, способно разнообразить любой образ.

И, конечно, все зависит от длины твоих волос - ты или начинаешь плести косичку от самого корня волос или заплетаешь только кончики.

В любом случае, милый и стильный образ тебе обеспечен. И больше не бойся носить прически из косичек на свои короткие волосы - ведь стрижка-каре сейчас главный тренд!

Плетение на средние волосы

Прически с косами на средние волосы, конечно, обладают более широким "репертуарам".

Так, ты можешь заплести только передние пряди и сделать отличную прическу в средневековом стиле или обратиться к еще более девчачьим тенденциям и сделать две косички - как у Пеппи. Однако, у прически с косами на средние волосы есть один небольшой нюанс - очень мало объема. И чтобы твоя прическа не выглядела помятой или "зализанной" (или не дай высшие силы, создавала иллюзию, что у тебя грязные волосы) используй стайлинг и пенку.

Например, перед плетением можно побрызгать лаком для волос на корни - это создаст объем. И прическа будет хорошо держаться.

Плетения на длинные волосы

Косы на длинные волосы - непаханое поле. Здесь очень много вариантов различных плетений и вариантов. начиная от варианта простой косы на всю длину волос и заканчивая сложной косой "рыбий хвост", например.

Также, очень здорово смотрится объемная коса на длинные волосы - ее еще называют "датской". Кроме того, отличным вариантом будет - сделать две низкие косички на длинные волосы и перевязать их тонкой ленточкой. Это выглядит очень привлекательно и, к тому же, невероятно комфортно.

edinstvennaya.ua