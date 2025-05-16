16 мая 2025

16 мая 2025 13:57

Как Zara предусмотрела свое возвращение в Россию?

Соглашение о продаже российского бизнеса Inditex, который владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами, позволяет компании в любой момент преобразовать сделку во франчайзинговый договор и возобновить работу в России в будущем. 

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что в рамках договора с ливанской Daher Group, которая приобрела активы Inditex в России, не было предусмотрено опции обратного выкупа в течение определенного срока или по фиксированной цене.

FT указывает, что после того, как была заключена сделка, многие сотрудники компании Inditex решили перебраться в Объединенные Арабские Эмираты, где начали работу над новым проектом Daher.

В настоящее время точки бывшей сети работают под другими названиями, однако новый владелец продолжает закупать товары у прежних поставщиков Inditex.


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