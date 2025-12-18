Эксперты объяснили, стоит ли мазать лицо оливковым маслом

Если вы фанат ухода за кожей, вы наверняка любите масла для лица, особенно если этот ингредиент уже стоит у вас на кухне. Яркий пример - оливковое масло, чьи косметические свойства восхваляются веками (говорят, его любила даже Клеопатра).

Но хотя средиземноморская диета творит чудеса с кожей изнутри, нанесение оливкового масла непосредственно на лицо вызывает вопросы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, Real Simple опросило экспертов, стоит ли (или не стоит) использовать оливковое масло в уходе за кожей.

Польза оливкового масла для кожи

Причины, по которым оливковое масло является полезным дополнением к рациону, также делают его отличным выбором для наружного применения.

Увлажняющие свойства

Этот эмолент (смягчающее средство) полон мононенасыщенных жирных кислот и антиоксидантов, поэтому обладает отличными увлажняющими свойствами. Если вы страдаете от чрезвычайно сухой или поврежденной кожи, оливковое масло может стать хорошим вариантом, особенно в холодные зимние месяцы.

"Целостность нашей кожи зависит от липидного барьера, который удерживает клетки кожи вместе. Когда на улице холодно, мы обычно включаем обогреватели, которые испаряют влагу и разрушают барьер, что приводит к сухой, потрескавшейся коже. Оливковое масло - отличное увлажняющее средство, особенно если наносить его на влажную кожу, когда поры открыты. Оно может действовать как "вторая кожа" для защиты сухого, потрескавшегося эпидермиса зимой", - объясняет сертифицированный дерматолог и медицинский директор центра Pure Dermatology Cosmetic & Hair Center Неда Мер.

Заживление ран

Еще одно преимущество оливкового масла - его антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Дерматологи говорят, что противовоспалительные компоненты масла (тритерпены) помогают заживлению ран, способствуя выработке коллагена и сокращая время закрытия раны.

Антивозрастные свойства

Насыщенное полезными жирами и витаминами, оливковое масло помогает повысить эластичность кожи и уменьшить проявление морщин.

Исследования показали, что его питательные свойства поддерживают выработку коллагена, помогая коже выглядеть более гладкой и молодой.

Какие побочные эффекты у оливкового масла

Хотя оливковое масло обладает превосходными увлажняющими свойствами, оно может стать настоящим кошмаром для всех, кто борется с акне.

"Когда мы говорим о расстройствах, связанных с избыточной выработкой кожного сала, таких как акне, оливковое масло может быть одним из худших продуктов для нанесения на кожу. Оно забивает поры и может привести к тяжелым высыпаниям", - объясняет доктор Мер.

И хотя оливковое масло может помочь вылечить солнечный ожог, вы точно не должны использовать его во время пребывания на солнце. Оливковое масло, нанесенное утром без защиты (одежды с длинными рукавами или солнцезащитного крема), это рецепт солнечных ожогов и потенциального серьезного повреждения кожи.

Можно ли оливковым маслом мазать тело

Мнения о том, стоит ли наносить оливковое масло в чистом виде на кожу, разделились. "Как правило, оливковое масло - не идеальный выбор в качестве продукта по уходу за кожей. В нашей коже нет ферментов, способных расщеплять его молекулы и позволять полезным веществам проникать внутрь. В результате оно просто лежит на поверхности барьерным слоем и защищает кожу от потери влаги", - отмечает эстетист и владелица салона Anna Babayan Skincare Анна Бабаян.

По словам Бабаян, чтобы все удивительные свойства оливкового масла принесли пользу, его лучше употреблять в пищу.

С другой стороны, доктор Мер считает, что оливковое масло может быть полезным именно по этой причине. "Это может быть отличным вариантом для пациента с атопическим дерматитом (экземой) - расстройством "кожного клея", удерживающего клетки вместе", - подчеркивает она.

Однако доктор Мер также добавляет, что использование оливкового масла для лечения темных пятен или гиперпигментации не имеет смысла, несмотря на антиоксиданты. Это сильное преувеличение его свойств. Более того, это может привести к появлению прыщей и усугубить гиперпигментацию, если пациенты используют его утром, а затем выходят на солнце, становясь более восприимчивыми к пигментации.

В конечном счете, единственный случай, когда рекомендуется использовать оливковое масло в уходе - это наличие очень сухой или поврежденной кожи, используя его как защитный ингредиент. Поскольку людям с сухим типом кожи не хватает собственного жира, их кожный барьер обычно нарушен. Это ведет к потере влаги и глубокому обезвоживанию. Использование оливкового масла создает окклюзию (пленку) и не позволяет воде испаряться с поверхности.

Можно ли каждый день мазать лицо маслом

Если вы все же решили использовать чистое оливковое масло, доктор Мер рекомендует наносить его в течение трех минут после выхода из душа на ночь (то есть никогда перед выходом на солнце). Обязательно наносите несколько капель поверх вашего обычного увлажняющего крема, чтобы "запечатать" влагу, а не на сухое лицо.

"Промокните кожу полотенцем после душа и нанесите несколько капель оливкового масла, желательно перед сном и только на участки, не склонные к акне (руки, предплечья, ноги)", - советует доктор Мер.

Кроме того, выбирайте органическое масло первого холодного отжима (extra-virgin), так как оливки могут опрыскивать пестицидами, а наносить токсины на кожу - плохая идея.

Что можно использовать вместо оливкового масла

Существует множество других масел - более легких, быстро впитывающихся и подходящих для большинства типов кожи (включая склонную к акне!). Они обеспечат увлажнение без риска закупорки пор или солнечных ожогов.

Масло жожоба

Кен Хоу, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Wexler Dermatology, рекомендует масло жожоба, поскольку его химическая структура почти идентична естественному себуму (жиру) нашей кожи.

Это означает, что оно быстро впитывается, минимизирует видимость пор и уменьшает избыточную жирность. Он также рекомендует жожоба за способность успокаивать, увлажнять и убивать бактерии, вызывающие прыщи.

Масло чайного дерева

По словам доктора медицины и дерматолога Динн Мраз Робинсон, еще один хороший выбор для кожи, склонной к акне, это масло чайного дерева. Она рекомендует его за природные антибактериальные свойства, делающие его отличным натуральным средством для борьбы с активными прыщами и предотвращения новых высыпаний.

Масло маракуйи

Если вы ищете антивозрастной эффект, попробуйте масло маракуйи, богатое незаменимыми жирными кислотами и витамином С. Доктор Робинсон рекомендует это масло для более упругой, сияющей и гладкой кожи.

"Витамин С - мощный антиоксидант, который защищает кожу от повреждения свободными радикалами и помогает восстанавливать ее", - говорит она.