Влад Лисовец рассказал, какой тренд ударил по индустрии моды

Стилист и телеведущий Влад Лисовец заявил в беседе с "Пятым каналом", что тренды на спортивную одежду и отсутствие макияжа сильно ударили по рынку фешен-индустрии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Потому что проще всего стало выйти в толстовке с капюшоном, в спортивных штанах и кроссовках", - отметил стилист.

Лисовец считает, что спад в любой области - это нормальное явление. По словам стилиста, рано или поздно он наступает в каждой сфере. Несмотря на это, телеведущий считает, что в первую очередь нужно одеваться комфортно для себя.

"Конечно, есть какой-то этикет. Приходить в офис в спортивной одежде, ну, наверное, это не совсем симпатично. При этом хочу вам сказать самое главное. Если вы в пиджаке, а девушка на каблуках - вы ведете себя по-другому. Девушка становится более сексуально, нежной, трепетной, желанной. Мне кажется, любая женщина этого хочет. Поэтому периодически надо все равно вставать на каблук", - поделился телеведущий.