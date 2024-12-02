Названы худшие виды зимней обуви по версии остеопата

Зимой не стоит носить обувь с тонкой подошвой, угги и другие мягкие ботинки на плоской подошве, а также обувь на высоком каблуке или платформе. Ценой выбора таких вариантов могут стать падения, травмы и обострение проблем с суставами. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин, передает Day.Az.

"Лидер антирейтинга - это угги и прочая мягкая обувь на плоской подошве. Такие модели могут казаться очень мягкими и теплыми, но зачастую комфорт ограничен примерочной в магазине. Стопа в уггах полностью лишена поддержки. Плоская подошва не дает опоры своду стопы, а из-за отсутствия супинаторов и пяточных фиксаторов у большинства людей ступни постоянно "заваливаются" в той или иной степени. Удерживать голеностоп в ровном положении может разве что мех внутри, но вскоре он сминается - и нога начинает болтаться еще сильнее", - рассказал врач.

Исправить ситуацию ортопедическими стельками удается не всегда: опция замены оригинальной стельки в ботинках может быть просто не предусмотрена. Материал угг тоже сложно назвать оптимальным выбором для зимы. Снег быстро прилипает к замше, и при его таянии ноги начинают быстро промокать.

"Плохим выбором для зимы также станет обувь на высоком каблуке или платформе. Такие модели имеют низкую устойчивость. Возрастает риск растяжения голеностопа и даже перелома лодыжки. Каблук в зимней обуви допустим, но при условии достаточной ширины и высоты не более шести сантиметров. Перепад между пяткой и пальцами особенно важен для людей, у которых в силу анатомических особенностей голеностопа носочки находятся в оттянутом состоянии в положении лежа", - подчеркнул доктор.

Третий не подходящий для зимы вариант обуви - это тканевые кеды, кроссовки с тонкой стелькой, ботинки на кожаной тонкой подошве.

"Стопы являются главным источником "утечки тепла". Причем переохлаждение часто начинается незаметно. Человек надевает зимнюю куртку и чувствует себя комфортно, но его стопы тем временем быстро отдают тепло в обуви на тонкой подошве. Между тем даже небольшое, но длительное переохлаждение может привести к снижению иммунитета и инфекционным заболеваниям: от цистита до пневмонии, и даже до менингита", - рассказал врач.