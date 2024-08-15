15 августа 2024

15 августа 2024 10:53

Мировые бренды сокращают заказы на пошив одежды в Бангладеш

Ведущие мировые компании значительно сокращают заказы на пошив одежды и производство обуви в Бангладеш и обращаются к производителям из соседних стран после массовых протестов в южноазиатской стране, жертвами которых стали почти 500 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на производителей второго по величине в мире экспортера одежды.

По их данным, "некоторые крупные бренды перенесли заказы на предстоящие сезоны к конкурентам в Юго-Восточной Азии, что нарушило существующие глобальные цепочки поставок и поставило под угрозу" ведущую отрасль страны с населением свыше 170 млн человек. В 2023 году она экспортировала одежду на $47 млрд.

По словам советника бангладешских производителей одежды Мамуна Рашида, "испанские и немецкие фирмы проинформировали о том, что 40% заказов в настоящее время перенаправлены в Камбоджу и Индонезию".

Недавние события "серьезно подорвали доверие" мировых брендов к Бангладеш, констатирует Сайед Насим Манзур, глава компании Apex Footwear, поставляющей продукцию французской спортивной розничной сети Decathlon и японской компании Uniqlo Fast Retailing.

Во время массовых выступлений студентов против экс-премьера Шейх Хасины и ее правительства было подожжено множество фабрик, принадлежащих сторонникам прежнего режима, включая поставщиков таких мировых брендов, как шведский ретейлер H&M и испанская сеть Zara.

Это привело к задержке поставок одежды и обуви для зимнего розничного сезона в Европу и Северную Америку, отмечает издание. 

Отметим, что недавно семьдесят сотрудников Генеральной прокуратуры Бангладеш оставили свои должности.


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