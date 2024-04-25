29 апреля 2024

25 апреля 2024 11:30

Обувь из 60-х станет трендом летом

Фэшн-редакторы предрекли обуви из 1960-х годов возвращение в моду летом 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в следующем сезоне трендом станут мюли и сабо в стиле фасонов Pescura американского бренда Scholl, впервые выпущенных в 1961 году. Данные изделия отличают невысокий каблук и металлические пряжки или заклепки золотистого или серебристого оттенков.

Подобные модели обуви включили в свои гардеробы многие инфлюэнсеры, например дизайнер и манекенщица Жанна Дамас и блогерши Камиль Шарьер и Ксения Адонц. Девушки составляли образы с джинсовыми мини-юбками и приталенными рубашками, брюками капри и облегающими топами, микрошортами и оверсайз-пиджаками, а также с носками, толстовками и кожаными куртками.


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