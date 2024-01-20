20 января 2024

20 января 2024 10:12

Самые модные окрашивания для седых волос

Основательница студии красоты и школы колористики Colour Time Ирина Быковская назвала россиянкам самые модные техники окрашивания для седых волос. Соответствующий материал публикует издание "Metro Москва".

По словам специалистки, обладательницам седины подойдет рельефный блонд, или микромелирование, которое подразумевает создание светлого рисунка на корнях. "Затем подбирается оттенок для тонирования осветленных прядей. Естественный оттенок не седых волос мастер не затрагивает", - пояснила предприниматель.

Помимо этого, Быковская обратила внимание на популярные балаяж и шатуш. Среди прочего эксперт также отметила актуальность матирования, которое выполняется безаммиачными красителями и делает седину менее заметной и яркой.

В заключение специалист напомнила о важности постоянного использования специальных шампуней и питательных масок для сохранения яркости цвета и качества волос.

Lenta.ru


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