27 ноября 2023

27 ноября 2023 09:27

Яркие шарфы считаются мастхэвом сезона

Стилист Александр Рогов призвал носить яркие шарфы этой зимой. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

В новом сезоне будут актуальны броские аксессуары, в том числе массивные шерстяные шарфы в стиле коллекций бренда Acne и Loewe.

"А знаете ли вы, что акцентные шарфы - абсолютный мастхэв этой зимы! Кстати, такой шарф станет прекрасным подарком на Новый год!" - написал Рогов.

Он также привел примеры из стритстайл-образов инфлюенсеров. Они сочетают шарф с пуховиками, парками, свитерами и косухами.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. В октябре стилист рассказал о нескольких способах, как российские мужчины могут улучшить внешний вид. По его словам, для усовершенствования своего облика следует быть опрятным и купить один или два хороших пиджака. Также гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.


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