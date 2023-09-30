Как выглядят самые модные сумки Недели моды в Милане

Что готовит нам следующий сезон? Ответить на этот вопрос мы можем уже сейчас. И нет, к услугам тарологов и астрологов для этого обращаться не придется (но если очень хочется, то можно). Все просто, никакой магии здесь нет. Показы сезона весна-лето 2024 близятся к завершению - и мы уже сейчас можем проанализировать все будущие тренды. И даже начать применять полученные знания на практике. Почему бы и нет? Тем более что жесткое разделение сезонов давно кануло в лету, и многие тренды благополучно продолжают жить и сохранять актуальность в течение нескольких лет. С основными трендами в одежде мы уже определились. А что по аксессуарам? Как ни крути, именно сумка зачастую задает настроение всему образу - и от нее зависит, насколько модным он будет выглядеть.

Участники Недели моды в Милане в этом сезоне предложили великое множество вариантов аксессуаров. Многие придумали новые расцветки и варианты отделки знаковых архивных сумок, а кто-то создал принципиально новые модели. А Миучча Прада и Раф Симонс, например, копнули чуть глубже. Буквально. Самый эффективный дуэт индустрии заглянул в архивы Prada и обнаружил там сумку, созданную еще в 1913 году (!) Марио Прада, дедом Миуччи. Небольшой ридикюль из жатого шелка украшала "пугающая" застежка в форме головы зомби. Для нового весенне-летнего показа команда дизайнеров бренда воссоздала архивную модель в новых материалах - нейлоне и коже. И эта сумка уже имеет все шансы стать самым "вирусным" аксессуаром сезона. К архивам обратились и Gucci: каждый второй образ коллекции Ancora дополняли культовые сумки Jackie 1961 в новых расцветках - особенно хороша винная, цвета Gucci Rosso Ancora. Ким Джонс для Fendi продолжил исследовать грани не только знаковой модели Peekaboo, но и придуманной им несколько сезонов назад Fendi First. Ferragamo и Bottega Veneta вовсю экспериментируют с размерами и формами аксессуаров, предлагая носить огромные тоуты и клатчи с такой же непринужденностью, как крошечные микросумки. а Фаусто Пульизи, креативный директор Roberto Cavalli, ностальгирует по "диким" 70-м. Поэтому его it-bags нового сезона дополнены металлическими деталями в форме слоновьих бивней, крупными застежками и длинной бахромой.

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