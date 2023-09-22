Как модно сочетать яркие цвета: инструкция с показа Fendi

Главной идеей Кима Джонса, креативного директора женской линии Fendi, в этом сезоне была "римская безмятежность". Ее он решил выразить через расслабленные, но при этом в меру собранные силуэты, гладкие фактуры и небанальные сочетания цветов. Последние оказались особенно хороши. Настолько, что есть большой соблазн сразу же объявить их самыми модными в следующем сезоне. Впрочем, не сомневаемся, что стилисты, героини стритстайла и рядовые модницы обязательно подхватят эти комбо. Вот, скажем, сочетание небесно-голубого, ярко-оранжевого, солнечного желтого и двух разных оттенков серого в одном из луков. Или комбо ярко-желтого, цвета сливочного масла, красно-оранжевого и жемчужно-серого. Звучит сложно, но на деле смотрится очень гармонично. Весь секрет - в грамотном использовании полутонов. И особенно совмещении двухь оттенков одного цвета в одном луке - при этом более яркий и насыщенный должен ьбыть на фоне более бледного, акварельного. Обязательно попробуйте этот прием.

Не менее здорово смотрится и беспроигрышное сочетание нежно-голубого с кипенно-белым, но дополненное акцентами шоколадно-коричневого и ярко-оранжевого оттенков. Яркие и темные цвета немного "заземляют" воздушность образа, добавляют ей жизни. Все эти сочетания цветов, особенно в виде ярких блоков, вызывают ассоциации с произведениями абстракционистов и супрематистов - Пита Мондриана, Казимира Малевича, Василия Кандинского. Вероятно, к ним Джонс тоже обращался. Но его основным референсом в очередной раз стали архивы Fendi. Особенно весенне-летняя коллекция 1999 года, созданная Карлом Лагерфельдом. Многие из этих сочетаний цветов и фактур были почерпнуты дизайнером именно оттуда.

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