5 августа 2023

5 августа 2023 13:10

Никаких кроссовок: с какой обувью носить юбки-карандаши

Вкачестве очередного доказательства цикличности моды в список самых актуальных трендов вернулась юбка-карандаш. Верх у ней подобрать достаточно просто: хлопковая сорочка, романтичная блуза или спортивный свитшот - все это будет здорово смотреться с юбкой. Но как быть с обувью? Белла Хадид, например, вовсю носит "карандаши" с кроссовками. Сочетание, безусловно, очень универсальное, однако если вам захочется добавить образу женственности, кроссовки придется сменить на нечто более элегантное. Мы выбрали модные пары обуви из нового сезона, которые идеально дополнят юбку-карандаш. 

С туфлями Мэри-Джейн

Prada весна-лето 2023

Эти туфли на устойчивом каблуке и с перепонкой всегда пригодятся в гардеробе. Они стильные, женственные и очень удобные, благодаря плотной фиксации на ноге. Носить их можно с огромным количеством разной одежды, однако поистине элегантное комбо, которое подойдет и для офиса, и для свидания получится именно с юбкой-карандаш. 

С мюлями на каблуке

Bottega Veneta весна-лето 2023

Несколько лет назад эта обувь завоевала сердца всех дизайнеров и фешн-инфлюенсеров, а теперь без них не обходится ни один показ и стритстайл-хроника. И если мюли на плоском ходу будут отлично смотреться с мини или макси, то юбку-карандаш лучше сочетать с моделью на каблуке. Чтобы визуально вытянуть ноги, советуем выбирать мюли с острым носом: в них лодыжка будет выглядеть изящнее. 

С классическими лодочками

Monot весна-лето 2023

Лодочки - это так пара обуви, которая обязательно должна быть в гардеробе у каждой модницы. Они никогда не теряют своей актуальности, красиво сидят на ноге и отлично подходят буквально к любой одежде: от широких "мужских" джинсов до вечернего платья и, конечно, юбки-карандаша. Для максимально элегантного образа, сочетать юбку советуем с облегающим верхом. 

C босоножками

Alaïa весна-лето 2023

Да, сейчас о босоножках думать еще рано, однако с наступлением тепла именно эта пара обуви станет идеальным дополнением к юбке карандаш. Впрочем, носить их можно будет начать чуть раньше, чем остальную открытую обувь. Для этого просто дополните их колготками - идеальное комбо для свидания или вечеринки. 

thesymbol.ru


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