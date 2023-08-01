1 августа 2023

1 августа 2023 17:55

Платье макси + классическая рубашка — стильное комбо на каждый день

Влюбое время года нам нужна модная униформа - простой, но стильный образ, который можно надеть всегда, когда нет желания наряжаться. Зимой это теплые брюки и кашемировый свитер, весной и осенью - джинсы и водолазка, а летом с этой ролью отлично справляется пара из рубашки и льняных брюк. Тем не менее, для теплого сезона мы бы предложили чуть более элегантный вариант: базовое платье макси и самую простую рубашку оверсайз-кроя.

@anoukyve

Эта комбинация хороша во всем. Макси - самая актуальная длина сезона. И если нарядные юбки и платья в пол со сложными драпировками и сложным декором - это скорее вариант на выход, то базовая модель из трикотажа или тонкого хлопка вполне подойдет на каждый день. Платье советуем выбирать самое минималистичное: спокойный оттенок, простой крой, тонкие бретели или вырез халтер - настоящее воплощение фразы "все гениальное просто". Если у платья узкий крой, стоит выбирать модель с разрезом - благодаря нему длинная юбка не будет стеснять движения при ходьбе. Рубашка в эту комбинацию впишется любая: в идеале она должна быть из льна или тонкого хлопка - так в ней будет комфортно даже в жару. Рубашку можно надеть поверх платья расстегнутой или завязать на талии - отлично будут смотреться оба варианта. Обувь к такому образу тоже подойдет любая: от кроссовок до мюлей на каблуке. Куда отправиться в такой "униформе"? Буквально куда угодно: от офиса (если у вас нет строгого дресс-кода) до ресторана или прогулки в парке. 

thesymbol.ru


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