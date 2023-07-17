Кеды — скучно! Эмма Уотсон нашла небанальный способ носить платье в стиле коттеджкор

Что приходит тебе в голову, когда ты слышишь простое словосочетание "летнее платье"? Готовы поспорить, что в мыслях всплывает или сарафан, или модель А-силуэта с небольшими рюшами и свободной юбкой - это же база баз! Не удивимся, если и у тебя в шкафу есть такое платье - как выяснилось, оно имеется и у Эммы Уотсон, большой любительницы минимализма.

Это на красных должках актриса появляется в кутюрных образах, а в жизни ее редко можно застать с "боевым" макияжем и в дизайнерских нарядах. Эмма больше жалует объемные свитеры, простые джинсы, кеды, кожанки, лодочки - в общем, довольно стандартный гардероб. Но каждый ее выход все равно получается особенным, и все из-за небанальных сочетаний, которые звезда умело внедряет в аутфиты. Взгляни сама!