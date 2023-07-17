5 самых красивых нейл-дизайнов от нейросети: летние варианты маникюра

Искусственный интеллект теперь диктует тренды и в маникюре! Конечно, точь-в-точь повторить дизайны ногтей от нейросети вряд ли получится: порой они неестественно сложные. Но ими точно стоит вдохновляться - и брать за основу своего летнего маникюра.
Недавно мы рассказывали про самый красивый дизайн для маникюра, фото которого в считанные дни собрало более 30 тысяч лайков и разлетелось по всему миру. Затем оказалось, что это ненастоящий маникюр, а всего лишь фантазия нейросети. Художница, которая задала ИИ его сделать, предложила вдохновляться нейл-дизайном - но не рассчитывать, что в реальности ногти получатся такими же красивыми и совершенными.
Мы собрали красивые примеры маникюра от нейросети, которые можно попробовать повторить в салоне. В их основе лежат красивые нейл-приемы, которые особенно актуальны в летнее время.
Морские ногти
Если речь идет о маникюре с наращиванием, повторение подобного полупрозрачного дизайна вполне осуществимо. Впрочем, и на обычных ногтях плавное перетекание одного морского оттенка в другой, украшенное золотистым узором, будет красиво выглядеть.
Ягодное безумие
Вполне осуществимый вариант нейл-дизайна. Главное - вооружиться насыщенными оттенками глиттерных лаков, чтобы результат был таким же сочным, как ягодный десерт из летнего меню.
Цветочные мотивы
Нежный нюд, топ-лак с блестками и красивые розы, наклеенные на ногти при помощи стемпинг-пластины. Пожалуй, здесь главная сложность - найти в нейл-магазинах наклейки с подходящим рисунком.
Волшебный градиент
Конечно, в реальности такой четкой грани на ногтях не добиться. Но в целом следует запомнить, как невероятно сочетаются медово-фиолетовые оттенки.
Ногти-эпоксид
Подобный маникюр с прозрачными накладными ногтями модницы делали и до появления дизайнов из нейросети. У нас возникает вопрос лишь насчет практичности подобного решения. Вероятно, из-за контакта с различными предметами прозрачные ногти быстро потемнеют. Ну а под настоящими кончиками ногтей будет собираться грязь, из-за чего уже спустя несколько дней маникюр потеряет свое первоначальное очарование.