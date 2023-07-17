5 самых красивых нейл-дизайнов от нейросети: летние варианты маникюра

Искусственный интеллект теперь диктует тренды и в маникюре! Конечно, точь-в-точь повторить дизайны ногтей от нейросети вряд ли получится: порой они неестественно сложные. Но ими точно стоит вдохновляться - и брать за основу своего летнего маникюра.

Недавно мы рассказывали про самый красивый дизайн для маникюра, фото которого в считанные дни собрало более 30 тысяч лайков и разлетелось по всему миру. Затем оказалось, что это ненастоящий маникюр, а всего лишь фантазия нейросети. Художница, которая задала ИИ его сделать, предложила вдохновляться нейл-дизайном - но не рассчитывать, что в реальности ногти получатся такими же красивыми и совершенными. Оказывается, нейросеть давно используют для поиска референсов новых дизайнов для ногтей. В некоторых блогах наравне со спроецированным ИИ-дизайном показывается, как подобный маникюр выглядит в реальной жизни. Мы собрали красивые примеры маникюра от нейросети, которые можно попробовать повторить в салоне. В их основе лежат красивые нейл-приемы, которые особенно актуальны в летнее время. Морские ногти

Если речь идет о маникюре с наращиванием, повторение подобного полупрозрачного дизайна вполне осуществимо. Впрочем, и на обычных ногтях плавное перетекание одного морского оттенка в другой, украшенное золотистым узором, будет красиво выглядеть.