Самые модные юбки лета 2023

Шелковая юбка - необходимая база женского гардероба, способная придать любому наряду утонченности и шика. Как и модные костюмные юбки, универсальная и всесезонная струящаяся миди или макси одинаково гармонично смотрится практически с любой вещью от объемного свитера до обтягивающего топа или свободной рубашки. Мы выбрали лучшие идеи сочетания с подиумов весенне-летних показов.

Несмотря на то, что в этом сезоне ультракороткие юбки правят бал, самой актуальной длиной для шелковой юбки, тем не менее, остается длина миди. Юбки средней длины идеально подходят как для расслабленных, так и для деловых образов. К тому же, их можно миксовать с самыми разными по стилю вещами. Трикотажный топ сдержанного цвета поможет составить повседневный лук, а блуза с укороченным рукавом и пара трогательных туфель "Мэри Джейн" создадут идеальный ретро-образ. В жаркую погоду носите шелковые юбки с яркими топами с разнообразными вырезами, шнуровками и завязками. Дополнить такой образ можно мюлями на танкетке или элегантными босоножками. Для вечернего выхода добавьте к юбке нарядную блузу или топ, и не забудьте про стильные украшения.

Какую обувь подобрать к шелковой юбке? Этим летом рекомендуем дополнять ее базовыми кожаными сандалиями. Еще один модный вариант - лаконичные балетки с бантиком, вернувшиеся к нам из начала 2010-х. Останется только добавить изящную плетеную сумку - и вперед: такой образ подойдет как для офиса (если позволяет дресс-код), так и для свидания или прогулки с друзьями.

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