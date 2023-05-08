8 мая 2023

8 мая 2023 12:12

В мае носите шелковые платья и юбки с уютными свитерами

Май - самое время носить юбки и платья из невесомого шелка. Правда у погоды на последний весенний месяц явно совершенно другие планы: температура воздуха едва ли поднимется выше 10 градусов, а всю последнюю неделю мы не покидали дома без шерстяного пальто. Впрочем, это совсем не повод отказываться от платьев и юбок из шелка, просто пока не потеплеет, носите их не самостоятельно, а в паре с уютным свитером. 

Составить модное комбо предельно просто. Для этого подойдет ваша любимая юбка из шелка длины миди или макси или платье-комбинация. Свитер поверх можно надеть любой - главное, чтобы он сочетался с нижней частью образа. Самый базовый вариант - классический джемпер из шерсти или кашемира с круглым вырезом. Такую комбинацию можно дополнить любой обувью: от туфель на каблуке до грубых ботинок из кожи, а поверх надеть пальто или кожаную куртку. Подойдет наряд для любого случая - от похода в офис до ужина в ресторане. Если хотите создать более расслабленный лук, возьмите свитер оверсайз-кроя с высоким горлом или даже молнией на воротнике и дополните получившееся комбо кроссовками. Получится комбо из категории "сочетание несочетаемого": казалось бы, объемный свитер, шелк и кроссовки - что между ними может быть общего? Однако именно на таких контрастах, как правило, и получаются самые эффектные луки. Больше вдохновляющих примеров сочетаний шелковой юбки и свитера от модных инфлюенсеров ищите в галерее ниже. 

thesymbol.ru


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