Для деловой самодостаточной женщины: именно этот костюм — лучшая весенняя инвестиция

Сейчас костюмом в женском гардеробе никого не удивить - он давно стал его полноправной частью. А меньше века назад женщина в традиционно мужской одежде могла вызвать настоящий скандал: достаточно вспомнить Марлен Дитрих, которой в 30-х на законодательном уровне запретили появляться на улицах Парижа в смокинге, чтобы не шокировать его жителей. И даже спустя еще 30 лет, когда Ив Сен-Лоран одел своих моделей в смокинги, мало что поменялось. Легенда гласит, что одну из поклонниц модного дома даже не пустили в костюме YSL в ресторан отеля The Plaza. "Отвоевать" право носить костюмы женщинам удалось лишь в 80-е в период экономического бума, и с тех пор они стали настоящей классикой гардероба, без которой не обходится ни одна модница. И если классическая двойка с брюками в вашем гардеробе уже есть, рекомендуем присмотреться к костюму с шортами. Тем более, что это один из самых главных трендов этой весны.

В чем преимущества костюма? Во-первых, покупая костюм, вы фактически получаете не одну, а сразу три вещи. Костюм можно носить целиком, избавляя себя от необходимости долго выбирать идеально подходящие друг к другу низ и верх, а можно - по отдельности. В первом случае достаточно лишь удобной сумки и пары ваших любимых туфель, чтобы получить эффектный законченный образ, а второй - дает поле для бесконечных экспериментов. Костюмные шорты будут здорово смотреться и с блузами, и с футболками и с облегающими топами и боди, а пиджак и вовсе подойдет к любой вещи в вашем гардеробе. Во-вторых, такой костюм смотрится очень элегантно - достаточно вспомнить культовый образ Джулии Робертс из "Красотки". Пускай длинные широкие шорты на первый взгляд кажутся не самой женственной вещью, в сочетании с жакетом эффект получается совершенно другой.

Крой костюма с шортами может быть разным. Если хотите носить его годами, чтобы он точно не потерял актуальности - выбирайте классику: объемный жакет с широкими плечами и шорты-бермуды длиной чуть выше колена. Такая модель будет хорошо смотреться на любой фигуре и точно не выйдет из моды. Впрочем, на подиумах в этом сезоне мы увидели и другие варианты: с короткими и очень короткими шортами и приталенными жакетами длиной до талии. Такой костюм, особенно в сочетании с обувью на каблуке, отлично подчеркнет фигуру и визуально удлинит ноги, правда и от потери актуальности через один или пару сезонов не застрахован.

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