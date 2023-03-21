21 марта 2023

21 марта 2023 12:00

Стилист Рогов назвал «абсолютный маст-хэв» весенне-летнего гардероба

Необходимую вещь в весенне-летнем гардеробе назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

"Абсолютный маст-хэв весенне-летнего гардероба - это тельняшка", - написал фешен-эксперт.

Рогов опубликовал подборку фотографий, продемонстрировав универсальность трикотажной полосатой рубашки. Так, тельняшка отлично сочетается как с джинсами, так и с брюками, и с юбками. При этом тельняшки могут быть классическими, а могут отличаться цветом, шириной полос, иметь принты или даже высокий воротник.


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