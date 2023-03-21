Стилист Рогов назвал «абсолютный маст-хэв» весенне-летнего гардероба

Необходимую вещь в весенне-летнем гардеробе назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

"Абсолютный маст-хэв весенне-летнего гардероба - это тельняшка", - написал фешен-эксперт.

Рогов опубликовал подборку фотографий, продемонстрировав универсальность трикотажной полосатой рубашки. Так, тельняшка отлично сочетается как с джинсами, так и с брюками, и с юбками. При этом тельняшки могут быть классическими, а могут отличаться цветом, шириной полос, иметь принты или даже высокий воротник.