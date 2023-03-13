13 марта 2023

13 марта 2023 14:15

Забудьте про «макияж без макияжа»

Бэкстейдж показа Versace осень-зима 2023/24

Завершился очередной сезон Недель моды, и пускай следующий сезон наступит еще не скоро, на показах определился ряд тенденций, которые нам не терпится взять на вооружение уже сейчас. Причем если с одеждой это может быть проблематично (едва ли самые трендовые фасоны найдутся в магазинах раньше осени), то макияж с показов легко можно повторить уже сейчас. В этом сезоне визажисты решили поэкспериментировать с одним из классических элементов макияжа - стрелками. Как и в случае с ресницами, которые в этом сезоне обязательно должны быть яркими и цветными, стрелки нам предлагают рисовать очень и очень длинные. 

Эмили Ратаковски на шоу Versace осень-зима 2023/24

Яркий пример - шоу Versace, которое прошло в Лос-Анджелесе всего пару дней назад. Пэт МакГрат решила сделать главным элементом бьюти-образов моделей стрелки - широкие, длинные, покрытые мелким глиттером. И пускай последний удалось разглядеть лишь на видео в запрещенной сети легендарной визажистки (на фото с подиума стрелки выглядели просто черными), образы получились очень эффектными. Чуть более минималистичные за счет меньшей толщины стрелки предпочли визажисты Valentino и Balenciaga. У первых к длинной тонкой стрелке добавился еще яркий черный контур на нижней линии роста ресниц, а у последних - стрелки вытянулись практически прямой линией до висков. 

Какой бы из трех вариантов подиумного макияжа вы ни решили повторить, помните: такие стрелки должны оставаться единственным ярким элементом в вашем макияже. Откажитесь от теней, румян и яркой помады. Максимум - это ровный тон, уложенные прозрачным гелем брови и бесцветный блеск для губ. В противном случае стрелки попросту потеряются среди других ярких акцентов, а макияж будет выглядеть безвкусно. 

Valentino осень-зима 2023/24

Balenciaga осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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