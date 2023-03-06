6 марта 2023

6 марта 2023 09:25

5 модных юбок макси, которые мы будем носить всю весну и лето

Весна наконец-то наступила, а значит скоро придет время сменить шерстяные брюки и термобелье на юбки и платья. Главным критерием выбора в этом сезоне станет длина - юбки макси вырвались далеко вперед за звание главного тренда весны. Эта женственная модель появилась в коллекциях самых разных дизайнеров, так что даже если вы не привыкли носить длинные юбки и платья, из всего многообразия вам наверняка удастся выбрать именно то, что идеально подойдет именно вам. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе. 

Чтобы носить юбку всю весну, лето и даже начало осени вплоть до наступления следующего холодного сезона, стоит выбирать модели простого кроя из тканей средней плотности. Модели из трикотажа, кожи и плотной костюмной шерсти лучше оставить для следующего сезона, а сейчас присмотреться к макси из хлопка, шелка, льна или не очень плотного денима. Если в вашем гардеробе нет еще ни одной юбки макси, обратите внимание на варианты базовых оттенков - черного, белого, серого или актуального в этом сезоне коричневого. Их можно будет без труда сочетать с самой разной одеждой: от облегающих топов до блуз с объемными рукавами и даже спортивными худи. Если планируете носить юбку каждый день, обязательно выбирайте модель с разрезом - он может находиться сзади, сбоку и даже спереди. Он нужен не только для того, чтобы юбка смотрелась более женственно, у разреза есть вполне себе утилитарная функция - с ним в длинной юбке проще ходить. К слову об утилитарности, в этом сезоне очень популярны модели, оснащенные накладными карманами. Мы внимательно изучили ассортимент брендов и нашли 5 стильных юбок макси, которые вы можете купить прямо сейчас. 

thesymbol.ru


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