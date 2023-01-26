26 января 2023

26 января 2023 11:39

5 самых модных оттенков блонда 2023 - ФОТО

Даже если вы не согласны с утверждением о том, что джентельмены предпочитают блондинок, сложно отрицать: блонд - самое трендовое окрашивание сезона. И если год назад все повально осветляли свои волосы до платинового оттенка, в этом сезоне количество вариантов значительно увеличилось. Рассказываем, какие оттенки блонда будут самыми модными в 2023 году. 

Твидовый блонд

Почему блонд "твидовый"? Все очень просто. Вы когда-нибудь рассматривали изделия из твида вблизи? В этой благородной ткани переплетены нити разных оттенков, вместе создающие эффектную текстуру. Здесь то же самое. Окрашивание в "твидовый" блонд - достаточно кропотливая работа, поскольку мастеру будет необходимо затонировать тончайшие пряди в разные оттенки блонда (от платинового до пшеничного), чтобы они переплетались, подобно нитям в твидовой ткани. В отличие от окрашиваний омбре и балаяж, волосы не становятся светлее от корней к кончикам. Изменение цвета происходит по всей длине, однако благодаря небольшой толщине прядей, оно практически незаметно. При этом такое смешение оттенков визуально придает волосам дополнительный объем и глубину цвета. 

Блонд с черными корнями

Конечно, странно видеть блонд с отросшими корнями в списке трендов, ведь это то, с чем мы привыкли бороться. Однако здесь стоит понимать: окрашивание с контрастными корнями и отказ от окрашивания совсем - это разные вещи. Блонду в любом случае необходима регулярная тонировка, так что даже если вы решили больше не обесцвечивать корни, про основную длину забывать не стоит. Во-вторых, едва ли корни волос смогут отрасти настолько равномерно, чтобы выглядеть привлекательно. Здесь необходимо окрашивание в темный цвет. Он может быть ваш натуральный или даже темнее (например, Майли Сайрус красит корни в черный, хотя ее родной цвет волос - каштановый). Окрашивание здорово смотрится и просто на распущенных волосах, и в прическах и укладках. И, что самое главное, сохраняет в целости корни ваших волос.

"Грязный" блонд

В чем преимущество "грязного" блонда? В первую очередь, в его естественности. Темные корни, пряди разных оттенков - этот цвет вполне мог бы показаться натуральным. "Грязный" блонд несовершенен, а благодаря этому не требует слишком частых визитов к колористу и еженедельной тонировки, как это бывает с платиновым или пепельным оттенками. Кроме того, он гораздо безопаснее для волос. Даже если у вас темные волосы, при осветлении мастеру не придется затрагивать корни, а это поможет сохранить здоровье волос. А если ваши волосы уже светлые, покрасить их в ультрамодный оттенок будет совсем не сложно. 

Блонд цвета шампанского

И теплым оттенкам блонда нашлось место в списке трендов. Если вы испугались слова "теплый" и тут же представили желтый, "цыплячий" оттенок - не переживайте, речь идет совсем о другом окрашивании. Блонд Шампань (так его тоже называют) - довольно сложное окрашивание. Мастер наслаивает разные тона, чтобы получить свежий, сияющий цвет, именно поэтому если решитесь на подобные эксперименты, лучше обратиться к хорошему колористу. Преимущество блонда цвета шампанского в том, что он подходит буквально всем: вне зависимости от тона кожи, цвета глаз и натурального цвета волос. Это окрашивание имеет свои неоспоримые плюсы - светлый оттенок волос смягчает черты лица, а также делает менее заметными несовершенства на коже.

Кашемировый блонд

Еще один трендовый оттенок блонда - кашемировый. Внешне он смотрится весьма натурально, но тем не менее, это достаточно сложное окрашивание, которое подразумевает наслаивание теплых и холодных оттенков блонда. Эта комбинация разных тонов напоминает переплетение тончайших волокон кашемировой шерсти, отсюда и название окрашивания. Кашемировый блонд чем-то напоминает твидовый, однако в первом случае мастер выбирает больше теплых оттенков для тонирования прядей. 

thesymbol.ru


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 1 861
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 2 409
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 1 707
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 2 171
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 1 900
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 1 529
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 1 940
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 1 926
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 2 090
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 2022 13:40

  • 5 367
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам