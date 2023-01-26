5 самых модных оттенков блонда 2023 - ФОТО

Даже если вы не согласны с утверждением о том, что джентельмены предпочитают блондинок, сложно отрицать: блонд - самое трендовое окрашивание сезона. И если год назад все повально осветляли свои волосы до платинового оттенка, в этом сезоне количество вариантов значительно увеличилось. Рассказываем, какие оттенки блонда будут самыми модными в 2023 году.

Твидовый блонд

Почему блонд "твидовый"? Все очень просто. Вы когда-нибудь рассматривали изделия из твида вблизи? В этой благородной ткани переплетены нити разных оттенков, вместе создающие эффектную текстуру. Здесь то же самое. Окрашивание в "твидовый" блонд - достаточно кропотливая работа, поскольку мастеру будет необходимо затонировать тончайшие пряди в разные оттенки блонда (от платинового до пшеничного), чтобы они переплетались, подобно нитям в твидовой ткани. В отличие от окрашиваний омбре и балаяж, волосы не становятся светлее от корней к кончикам. Изменение цвета происходит по всей длине, однако благодаря небольшой толщине прядей, оно практически незаметно. При этом такое смешение оттенков визуально придает волосам дополнительный объем и глубину цвета.

Блонд с черными корнями

Конечно, странно видеть блонд с отросшими корнями в списке трендов, ведь это то, с чем мы привыкли бороться. Однако здесь стоит понимать: окрашивание с контрастными корнями и отказ от окрашивания совсем - это разные вещи. Блонду в любом случае необходима регулярная тонировка, так что даже если вы решили больше не обесцвечивать корни, про основную длину забывать не стоит. Во-вторых, едва ли корни волос смогут отрасти настолько равномерно, чтобы выглядеть привлекательно. Здесь необходимо окрашивание в темный цвет. Он может быть ваш натуральный или даже темнее (например, Майли Сайрус красит корни в черный, хотя ее родной цвет волос - каштановый). Окрашивание здорово смотрится и просто на распущенных волосах, и в прическах и укладках. И, что самое главное, сохраняет в целости корни ваших волос.

"Грязный" блонд

В чем преимущество "грязного" блонда? В первую очередь, в его естественности. Темные корни, пряди разных оттенков - этот цвет вполне мог бы показаться натуральным. "Грязный" блонд несовершенен, а благодаря этому не требует слишком частых визитов к колористу и еженедельной тонировки, как это бывает с платиновым или пепельным оттенками. Кроме того, он гораздо безопаснее для волос. Даже если у вас темные волосы, при осветлении мастеру не придется затрагивать корни, а это поможет сохранить здоровье волос. А если ваши волосы уже светлые, покрасить их в ультрамодный оттенок будет совсем не сложно.

Блонд цвета шампанского

И теплым оттенкам блонда нашлось место в списке трендов. Если вы испугались слова "теплый" и тут же представили желтый, "цыплячий" оттенок - не переживайте, речь идет совсем о другом окрашивании. Блонд Шампань (так его тоже называют) - довольно сложное окрашивание. Мастер наслаивает разные тона, чтобы получить свежий, сияющий цвет, именно поэтому если решитесь на подобные эксперименты, лучше обратиться к хорошему колористу. Преимущество блонда цвета шампанского в том, что он подходит буквально всем: вне зависимости от тона кожи, цвета глаз и натурального цвета волос. Это окрашивание имеет свои неоспоримые плюсы - светлый оттенок волос смягчает черты лица, а также делает менее заметными несовершенства на коже.

Кашемировый блонд

Еще один трендовый оттенок блонда - кашемировый. Внешне он смотрится весьма натурально, но тем не менее, это достаточно сложное окрашивание, которое подразумевает наслаивание теплых и холодных оттенков блонда. Эта комбинация разных тонов напоминает переплетение тончайших волокон кашемировой шерсти, отсюда и название окрашивания. Кашемировый блонд чем-то напоминает твидовый, однако в первом случае мастер выбирает больше теплых оттенков для тонирования прядей.

thesymbol.ru