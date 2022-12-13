Как заботиться о любимых вещах, чтобы они служили долго: 10 рабочих лайфхаков - ФОТО

Погода на улице еще далека от идеала, но уже можно смело убирать на хранение тяжелую верхнюю одежду и зимние пары обуви. При этом стоит ответственно подойти к чистке и хранению своих пальто, ботинок и шерстяных свитеров, чтобы до следующей зимы любимые вещи дожили в хорошем состоянии. Собрали несколько базовых правил, которые пригодятся тем, кто решил устроить разбор зимнего гардероба перед новым сезоном.

1. В конце сезона осмотрите любимое пальто на предмет мелких неисправностей: возможно, где-то слабо держится пуговица или в кармане порвался подклад - все это лучше починить до того, как отправить вещь на хранение. Если вы активно носили пальто в течение сезона, сдайте его в химчистку. А если вещь по-прежнему находится в прекрасном состоянии, достаточно просто слегка отпарить и дать просохнуть.

2. Пальто следует хранить на плечиках, а не в сложенном состоянии. В идеале приобрести дышащий тканевый чехол и специальные плечики с широкими закругленными концами, чтобы вещь не потеряла форму.

3. Кедр в любом состоянии - лучшее спасение от моли. Положите в чехлы с верхней одеждой и ящики с трикотажем специальные кедровые шарики, мешочек с кедровой стружкой или просто ватный диск, пропитанный кедровым эфирным маслом.

4. Прежде чем убрать пуховик на хранение, его нужно постирать. Изучите информацию по уходу на этикетке - не все куртки можно стирать в машинке. Выберите режим без отжима, используйте специальное средство для стирки изделий из пуха и дайте пуховику как следует высохнуть - на это может уйти до 48 часов. Пока изделие сушится, время от времени встряхивайте его, чтобы пух не собирался в комки. Куртки можно хранить в сложенном виде в дышащем текстильном мешочке - главное, не упаковывать вещь слишком плотно.

5. Будьте осторожны с проволочными плечиками из химчисток - при длительном хранении они деформируют одежду. А если в помещении повышенная влажность, то вешалки из металлической проволоки вообще могут заржаветь и оставить следы на любимой рубашке.

6. Шерстяной свитер не нужно стирать после каждой носки - достаточно пройтись специальной щеткой для одежды и отправить вещь проветриваться на балкон. Эту рекомендацию можно применять и к шерстяным костюмам: чешуйчатая структура волокон защищает от грязи и запахов.

7. При стирке не используйте кондиционер для одежды из синтетических волокон - полиэстера, мембраны, микрофибры и других. Кондиционер уменьшает воздухопроницаемость материала, вещь сильнее впитывает запахи и, соответственно, чаще будет нуждаться в стирке.

8. Моль не терпит не только кедр, но и любое беспокойство. Раз в сезон пылесосьте шкаф и протирайте ящики влажной тряпкой. Время от времени открывайте дверцы шкафа нараспашку - насекомые боятся солнечного света.

9. Необходимо почистить обувь перед хранением: подошву можно помыть под краном, стельку протереть влажной тряпкой, а на верх нанести специальную чистящую пену. Если есть время, устраните бугорки от соли и реагентов с помощью уксусного компресса (вода и уксус 9% в соотношение один к одному). Далее увлажните кожу, нанесите крем, воск, отполируйте - и вот, только сейчас обувь готова к "консервации".

10. Формодержатели помогают избежать заломов и трещинок на кожаной обуви. В теории с задачей вполне справляется обычная скомканная бумага, но для любимой пары можно приобрести колодки из кедра - дерево прекрасно впитывает влагу и дезодорирует обувь изнутри.

elle.ru