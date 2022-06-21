Гарри Стайлс создал совместную коллекцию с Gucci

Британский исполнитель Гарри Стайлс вместе с итальянским брендом Gucci сделал капсульную коллекцию одежды под названием "Ha Ha Ha Ha". Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гарри Стайлс долгое время сотрудничал с Домом моды и успел подружиться с его креативным директором Алессандро Микеле. "Ему было легче создавать вещи вместе со мной, чем мне - петь вместе с ним", - пояснил условия создания коллекции дизайнер.

В капсуле представлены вещи в стиле 70-х годов: расклешенные брюки, пальто-дафлкоты, броши в виде плюшевых мишек, яркие рубашки, бархатные пиджаки-смокинги, кожаные ботинки с нашивкой в виде сердца и кепки газетчика.

"Это образ лорда, который превращается в рок-звезду", - объяснил Микеле.

Коллекция появится в магазинах в октябре. Креативный директор Gucci считает, что она привлечет не только поклонников Стайлса, но и "всех, кто неравнодушен к одежде". Название капсулы - сочетание инициалов имен Микеле и Стайлса и звучание смеющегося эмодзи, которыми в течение многих лет заканчивались их сообщения друг другу.

"У Гарри очень четкое видение и отличная интуиция, он выбирает одежду с особой тщательностью. Идея этой капсулы банальна в своей простоте, это акт любви, но она имеет ценность, она изысканна, и мы уделили много внимания тканям и деталям", - сказал Микеле.