21 июня 2022
Гарри Стайлс создал совместную коллекцию с Gucci

Мода

17:35

  • 120
Гарри Стайлс создал совместную коллекцию с Gucci
3 фото из отпуска, которые бесят ваших друзей <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

14:06

  • 290
3 фото из отпуска, которые бесят ваших друзей - ФОТО
Американский массаж: плюсы и минусы

Здоровье

12:31

  • 185
Американский массаж: плюсы и минусы

21 июня 2022 17:35

Гарри Стайлс создал совместную коллекцию с Gucci

Британский исполнитель Гарри Стайлс вместе с итальянским брендом Gucci сделал капсульную коллекцию одежды под названием "Ha Ha Ha Ha". Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гарри Стайлс долгое время сотрудничал с Домом моды и успел подружиться с его креативным директором Алессандро Микеле. "Ему было легче создавать вещи вместе со мной, чем мне - петь вместе с ним", - пояснил условия создания коллекции дизайнер.

В капсуле представлены вещи в стиле 70-х годов: расклешенные брюки, пальто-дафлкоты, броши в виде плюшевых мишек, яркие рубашки, бархатные пиджаки-смокинги, кожаные ботинки с нашивкой в виде сердца и кепки газетчика.

"Это образ лорда, который превращается в рок-звезду", - объяснил Микеле.

Коллекция появится в магазинах в октябре. Креативный директор Gucci считает, что она привлечет не только поклонников Стайлса, но и "всех, кто неравнодушен к одежде". Название капсулы - сочетание инициалов имен Микеле и Стайлса и звучание смеющегося эмодзи, которыми в течение многих лет заканчивались их сообщения друг другу.

"У Гарри очень четкое видение и отличная интуиция, он выбирает одежду с особой тщательностью. Идея этой капсулы банальна в своей простоте, это акт любви, но она имеет ценность, она изысканна, и мы уделили много внимания тканям и деталям", - сказал Микеле.


Просмотров: 120

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 июня 14:33

  • 771
Вещь дня: самое прохладное и модное льняное платье

Мода

9 июня 09:36

  • 673
Прозрачные завязки и высокий вырез: 5 самых откровенных трендов пляжной моды - ФОТО

Мода

8 июня 09:50

  • 558
Что такое макияж «солнечный ожог» и как его повторить - ФОТО