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6 октября 2021 12:32

Анджелина Джоли сменила имидж - теперь она блондинка - ФОТО

Популярную актрису Анджелину Джоли трудно представить с каким-либо другим цветом волос. Поклонники привыкли видеть звезду только с шоколадно-коричневыми прядями. Но сейчас все изменилось. Анджелина Джоли примерила образ платиновой блондинки в доспехах для нового фильма Marvel "Вечные". Трейлер премьеры появился в официальном Instagram-аккаунте киновселенной.

В "Вечных" Джоли сыграла воительницу Тену - борца за мир и справедливость. Ее сверхспобность - создавать оружие из космической энергии.

Кстати, фанаты высоко оценили образ звезды в киноленте и признались, что ждут выхода новинки только ради Джоли.

Отметим, что, кроме Анджелины Джоли, в съемках приняли участие и другие известные актеры, среди которых Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон.

wmj.ru


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