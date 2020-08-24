10 вариантов стрижки боб-каре - ФОТО

Стрижка боб-каре - вневременной тренд, с помощью которого можно скорректировать форму лица, кардинально изменить свой стиль и образ в целом. Такая прическа подходит любой девушке, так что не сомневайтесь, если решились на эксперименты. Ведь мы подобрали целых 10 вариаций на тему "идеальный короткий боб", среди которых вы обязательно найдете что-то подходящее именно вам.

Геометрический с четкими контурами

С такой стрижкой девушка создает впечатление настоящей it-girl, которая на несколько шагов опережает модные тенденции. Четкие геометрические линии делают образ футуристичным, современным и ультрамодным. Укладывать волосы будет несложно, но такая стрижка абсолютно точно требует регулярной корректировки в салоне.

Классический

Короткий боб с закругленными кончиками подходит для девушек с плотными, объемными волосами. Такая стрижка делается на прямых гладких волосах без градиента, когда вид сзади имеет четкий ровный контур. Классический боб неприхотлив в уходе, а для ежедневной укладки вам понадобится только круглая крупная расческа и фен.

На удлинение

Любимая стрижка Виктории Бекхэм, с которой она ходила несколько лет подряд, не изменяя себе. Короткая, аккуратно выстриженная затылочная часть и удлиненные боковые пряди визуально вытягивают лицо, делая его уже. Такой вариант каре чаще всего выбирают обладательницы длинной шеи, выигрышно подчеркивая ее изгибы. Укладывать такую стрижку не составит труда: стрижка не требует усилий, грамотно выстриженная затылочная часть легко приобретает объем, а боковые пряди без проблем вытягиваются феном или утюжком.

На прямой пробор

Боб-каре с прямым пробором идеально подходит для девушек с овальной формой лица: подчеркивает высокие скулы, тонкие черты лица и вытягивает линию подбородка. Обладательницам круглой или квадратной формы лучше воздержаться от ровного пробора - он может зрительно сделать лицо шире. Укладывать боб-каре с прямым пробором можно разными способами: пригладить волосы с помощью геля или, наоборот, создать прикорневой объем, используя текстурирующий спрей. В обоих случаях образ будет одинаково хорош.

Многослойный и волнистый

Многослойный, или, как его еще называют, градуированный боб, подходит для девушек с тонкими редкими волосами. За счет разной длины прядей можно создать дополнительный объем на голове. А если еще и слегка завить волосы утюжком или щипцами, то прическа вообще будет смотреться максимально воздушной и легкой. Такая стрижка хорошо смотрится как на однотонных волосах, так и мелированных.

Средней длины

Ровный короткий боб средней длины, до подбородка, смотрится сдержанно, лаконично и стильно. Как раз-таки благодаря простоте стрижки образ девушки будет смотреться сложнее и эффектнее. Однако если у вас круглая, квадратная форма лица, то, к сожалению, такая прическа вам не подойдет: она может сакцентировать внимание на нижней части, сделать ее еще более массивной.

Шапочка

Игривая и одновременно элегантная стрижка с милым названием относится к такому типу стрижек, которые автоматически делают любого человека ультрамодным, будь то мужчина или женщина. А еще выравнивает пропорции лица: например, если у вас крупный подбородок или широкая нижняя часть лица, то "шапочка" уравновесит их, лицо будет гармоничным. Но самое главное, что подобная прическа сэкономит вам кучу времени по утрам: вам понадобится всего несколько минут, чтобы уложить волосы с помощью фена и брашинга. Если решитесь на такую стрижку, то не забывайте регулярно посещать салон, чтобы подравнивать длину.

С челкой

С помощью челки можно скорректировать форму лица: скрыть высокий лоб, сузить лицо, "смягчить" черты. Сочетание короткой стрижки каре-боб с челкой - простой, но очень эффектный вариант прически для женщин любого возраста. Если у вас овальная форма лица, то можете примерить на себе образ с прямой челкой, а если круглая или квадратная - косой.

Боб на боковой пробор

Поскольку черты лица человека от природы несимметричны, то боковой пробор на левую или правую сторону сможет решить эту проблему: асимметричные прически зрительно корректируют черты, смещая акцент в пользу вашей "рабочей" стороны и отвлекая внимание от недостатков.

На ножке

Стрижка создает дополнительный объем на затылке и макушке: аккуратно выстриженный мысок-"ножка" подчеркнет тонкие изящные линии шеи и визуально удлинит ее. Существует множество вариантов каре на ножке, в зависимости от структуры волос, формы лица и комплекции женщины. Всех их объединяет одно - любой боб на ножке подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Не говоря уже об обладательницах необычных оттенков волос: розового, серого, синего - на девушках с таким цветом локонов прическа смотрится суперэффектно.