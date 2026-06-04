4 июня 2026

4 июня 2026 18:12

Стилист назвала трендовую обувь на лето 2026 года

Летом 2026 года рекомендуется носить сандалии с ремешками, мюли или балетки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом газете "Известия" рассказала стилист, дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

По словам специалиста, в этом сезоне следует отказаться от шлепанцев и вьетнамок, которые являются неэтичными и небезопасными, поскольку вызывают перенапряжение мышц стопы. Для длительных прогулок в городе стоит выбирать проверенную, не новую обувь, сделанную из дышащих материалов. В противном случае повышается риск появления мозолей.

"Для девушек, которые не готовы отказываться от каблуков даже в жару, я бы рекомендовала модели на невысоком устойчивом каблуке. Это могут быть слингбэки, босоножки с широкими ремешками, мюли на изящном невысоком каблуке, сабо на деревянной или пробковой подошве, а также босоножки на небольшой платформе или танкетке", - отметила стилист.

Она подчеркнула, что обувь на танкетке вновь возвращается в моду.

Помимо этого, эксперт посоветовала отдавать предпочтение обуви натуральных цветов, в числе которых молочный, песочный, карамельный, оливковый, шоколадный, черный и все тона зеленого. Благодаря этим оттенкам удастся составить летний образ, который не будет выглядеть утилитарным.


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