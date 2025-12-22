Психолог назвала плюсы и минусы «корпоративной дружбы»

"Корпоративная дружба" позволяет улучшить атмосферу на работе и сделать ее комфортной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Pravda.Ru рассказала организационный психолог, карьерный консультант Анна Корнилова.

По ее словам, хорошее отношение между сотрудниками помогает им обсудить новости, вместе пережить "горячий сезон", решить рабочие проблемы. Однако минусами такой дружбы является то, что она живет только в границах офиса и, скорее всего, разрушится при смене места работы.

"Корпоративная дружба особенно полезна интровертам и новичкам: мягкое включение в коллектив снижает тревогу и помогает быстрее освоиться. Но даже в таком "лайт"-формате важно отслеживать, не превращается ли общение в бесконечные обсуждения чужой личной жизни и руководства", - добавила Корнилова.