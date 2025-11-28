Психолог назвала способы освоиться в новом коллективе

Современный рынок труда кардинально изменил подход к карьере. Если раньше ценилось многолетнее пребывание в одной компании, то сегодняшние реалии диктуют необходимость гибкости и постоянного развития. В связи с этим вопрос успешной адаптации в новом коллективе становится ключевым для большинства работающих людей.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала психолог Виктория Чаликова.

"Традиционные советы, которые можно найти в интернете, часто сводятся к общим рекомендациям: быть открытым, демонстрировать навыки и изучать корпоративную культуру. Однако все они вращаются вокруг страха "понравлюсь ли я?". Эта тревога заставляет человека напрягаться, излишне стараться угодить и, как следствие, упускать действительно важные аспекты построения отношений. В результате страдает как комфорт самого новичка, так и его профессиональная эффективность", - обратила внимание она.

Новый подход предлагает сместить фокус с попыток понравиться на активное построение доверия и демонстрацию своей ценности. Вместо того чтобы пытаться быть удобным для всех, важно осознанно транслировать свои сильные стороны и не бояться проявлять уникальность. Комфортное состояние в команде позволяет легче налаживать контакты, задавать вопросы, искать поддержку и генерировать новые идеи.

На первом этапе адаптации полезно включить режим "наблюдателя", чтобы понять неформальную структуру коллектива и выявить реальных лидеров, определяющих настроение и решения. Ключевым инструментом становится "картографирование" этих фигур. Одновременно важно быстро освоить командный язык, включая сленг, шутки и ритуалы, что позволяет избежать коммуникативных провалов и выстроить доверительные связи. Параллельно стоит проанализировать, какие коллеги заряжают позитивом, а какие проявляют токсичность, чтобы выстроить здоровую "социальную диету".

"На следующем этапе важно перейти от пассивного состояния к активной позиции, выраженной вопросом "как я могу помочь?". Суть не в количестве задаваемых вопросов, а в их содержательности, которая демонстрирует вовлеченность и готовность к работе. Этот подход, называемый признанием проактивной ценности, позволяет через решение небольших, но значимых задач завоевать уважение коллег и укрепить собственную уверенность", - указала психолог.

Помощь, по ее словам, должна быть естественной и исходить из желания внести вклад, а не из стремления угодить.

Не менее важен баланс между желанием быть принятым и сохранением собственной индивидуальности. Необходимо расставить внутренние приоритеты и начать использовать свои уникальные навыки, что положительно скажется на адаптации. Это позволяет быть полезным команде, не теряя аутентичности.

Эффективным инструментом является концепция "стратегической уязвимости". Умение открыто признавать недостатки, просить совета или предлагать проверить свою работу создает мощный импульс доверия и воспринимается как признак зрелости. Аккуратное включение в беседы с коллегами личного опыта, включая провалы и успехи, способствует формированию эмоциональной близости и взаимопонимания.

После успешного прохождения испытательного срока наступает этап перехода от статуса новичка к "своему" человеку. В этот период ключевую роль играют ритуалы и символы, объединяющие команду. Активное участие в неформальных активностях - обедах, корпоративных мероприятиях - позволяет окончательно закрепиться в коллективе. Совместно созданные истории и шутки сближают с группой, а сохранение своего лица укрепляет уважение. Доверие, заработанное в коллективе, открывает возможность для проявления инициативы, выдвижения предложений и участия в формировании общего будущего, что способствует трансформации из пассивного наблюдателя в активного участника и лидера.