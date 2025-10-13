13 октября 2025

13 октября 2025 11:18

Офисным работникам дали советы по сохранению здоровья сердца

Недостаток физической активности при сидячей работе негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы, предупредила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

Как передает Day.Az, в разговоре с KP.RU она дала офисным работникам несколько советов, которые позволят избежать проблем с сердцем.

Гаврилюк отметила, что при сидячем образе жизни особенно важна так называемая нетренировочная активность. К ней относятся простые действия вроде смены позы, взмахов ногами, отжиманий от стола и прогулок по офису или дому. "Вставать на работе нужно каждые 30-60 минут", - подчеркнула врач.

Еще одна рекомендация специалистки офисным сотрудникам - попробовать работать стоя. По ее словам, для этого существуют специальные регулируемые по высоте столы. Регулярное стояние хотя бы в течение получаса в день поможет улучшить кровообращение и сохранит здоровье сердца.

Гаврилюк посоветовала сочетать эти простые действия с регулярными прогулками на свежем воздухе и легкой зарядкой. По ее словам, это поможет активизировать организм и компенсировать долгие периоды сидячей работы.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 3 189
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 8 352
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 3 341
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 3 551
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 4 628
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 4 424
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 850
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 3 214
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 3 627
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 5 633
Ирина Шейк постарела? - ФОТО