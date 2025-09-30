30 сентября 2025

30 сентября 2025 16:18

У долгой дороги на работу нашли опасное последствие

Исследователи из Осакского муниципального университета под руководством профессора Дайсукэ Мацуcиты обнаружили связь между временем в пути до работы, размером жилья и качеством сна у горожан.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Journal of Transport & Health (JTH).

Опрос жителей токийской агломерации показал: чем дольше дорога на работу, тем выше вероятность бессонницы и дневной сонливости. При этом небольшой размер квартиры также становился фактором риска. Анализ данных проводился с использованием шкал Афинской бессонницы и сонливости Эпворта, а также учитывал демографические и социально-экономические характеристики участников.

Ученые отметили, что даже после всех поправок продолжительные поездки и маленькая площадь жилья оставались значимыми предикторами нарушений сна. В квартирах, соответствующих городскому стандарту в 95 м² на семью из четырех человек, риск бессонницы возникал, если дорога на работу превышала 52 минуты.

"Учет баланса между местоположением и площадью жилья может способствовать улучшению сна у жителей мегаполисов и снижению связанных с этим экономических потерь", - подчеркнул Мацуcита. 


Просмотров: 105

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 3 126
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 8 280
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 3 276
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 3 486
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 4 562
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 4 351
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 787
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 3 147
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 3 555
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 5 550
Ирина Шейк постарела? - ФОТО