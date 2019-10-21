12 советов, чтобы справиться со стрессом на работе - ФОТО

Ритм современной жизни стал настолько быстрым, что за ним сложно успеть. Почти каждый человек на планете мечтает о том, чтобы в сутках было больше чем 24 часа. Но лучше, чем ждать изменений во Вселенной, найти решения для правильной организации своей рутины, чтобы справиться со стрессом на работе.

Вот 12 советов, которые помогут вам в этом:

1. Старайтесь не отвлекаться от одного занятия. Например, не оставляйте рабочую почту открытой на экране компьютера весь день напролет: выделите четко определенное время, чтобы прочесть новые мейлы и на них ответить.

2. Выполняйте дело до конца. Не бросайте уже начатое задание, чтобы заняться другим, возможно, более легким или интересным.

3. Не откладывайте на завтра. У вас не хватает духа приступить к огромному годовому отчету, и вы вместо этого решаете навести, например, порядок на своем столе или почитать новости в интернете? Да, в этот конкретный момент вам станет немного легче, но дальше события рискуют обернуться далеко не в вашу пользу: дела накапливаются, тревога растет, самоуважение падает...

4. Обязательно устраивайте перерывы. У тех, кто привык работать с утра до вечера не разгибая спины и не покладая рук, эффективность труда зачастую ниже, чем у тех, кто разумно распределяет усилия! Усталость незаметно накапливается, концентрация внимания падает, все дела сливаются в один неподъемный ком, на душе тяжелеет... Встаньте из-за компьютера, как следует потянитесь, сделайте несколько приседаний или постарайтесь ненадолго выйти на улицу - чтобы просто пройтись и посмотреть на облака!

5. Придайте смысл своей работе. Когда мы заняты делом, которым увлечены, усилия и время как будто для нас исчезают! Мы получаем удовольствие от своей работы, если ясно понимаем, что делаем что-то полезное, в согласии с собой, своими убеждениями и способностями.

6. Осознайте границы своих возможностей. Всех дел не переделаешь - эту простую мысль полезно себе напоминать, особенно если вы склонны к перфекционизму или считаете рабочие достижения самым главным своим достоинством. В конце концов вы все равно не сможете хорошо работать, если будете чувствовать себя плохо, поскольку довели себя до состояния профессионального выгорания.

7. Научитесь просить о помощи. И не стесняйтесь вслух говорить о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь. Чтобы справиться со стрессом на работе, прежде всего нужно отказаться от (ложного) убеждения в том, что вы всемогущи и весь мир должен держаться только на ваших плечах.

8. Всегда стремитесь четко определить свои обязанности. Во-первых, это позволит вам с большей уверенностью планировать свое время и правильно рассчитывать усилия, а во-вторых, вашим коллегам или начальству будет куда сложнее "подкинуть" вам дополнительное дельце.

9. Научитесь говорить "нет". Нагрузка растет, начальник все дает новые задания, а вам неудобно ему отказать? Для начала назовите вслух свои чувства: "Мне неловко сказать вам "нет". Затем ясно изложите свою позицию - говоря от первого лица ("я", "моя работа" и т. п.) и избегая оправданий. Например, так: "Вы просите меня заняться этим проектом. Это выходит за рамки работы, которая была запланирована. Мой график в результате сильно перегружен". Наконец, назовите свои ощущения, которые вызывает у вас эта ситуация: "Я чувствую, что трачу усилия нерационально".

10. Знайте себе цену. Чем более точным будет ваше представление о том, какой ценностью на рынке труда обладают ваши знания и умения, тем легче вам будет адекватно реагировать на критику.

11. Не драматизируйте события. Начальник с утра с вами не поздоровался, а по офису ходят слухи о возможном сокращении кадров? Не забегайте вперед: золотое правило в условиях стресса - переживать неприятности только по мере их поступления. И кстати, начальник - тоже живой человек, которого порой с головой накрывают проблемы. Не принимайте весь негатив на собственный счет!

12. Вознаграждайте себя! Даже если рабочий день выдался не самым удачным, обязательно отметьте свои достижения - пусть даже самые скромные. И не забудьте себя похвалить!

Н. Гасымова

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