ВBC снимает сериал о Мэрилин Монро

BBC Studios приступила к работе над драматическим сериалом о Мэрилин Монро по мотивам книги Кита Бадмана "Последние годы Мэрилин Монро: шокирующая подлинная история" (The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story). В центре сюжета будут отношения актрисы с Джоном и Робертом Кеннеди. Рабочее название проекта - "Последние дни Мэрилин Монро" (The Last Days of Marilyn Monroe).

Как сообщает Lady.Day.Az, сценаристом проекта является Дэн Сефтон.Дата релиза и актерский состав шоу пока не сообщаются.

Н. Гасымова

