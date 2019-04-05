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5 апреля 2019 11:45

ВBC снимает сериал о Мэрилин Монро

BBC Studios приступила к работе над драматическим сериалом о Мэрилин Монро по мотивам книги Кита Бадмана "Последние годы Мэрилин Монро: шокирующая подлинная история" (The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story). В центре сюжета будут отношения актрисы с Джоном и Робертом Кеннеди. Рабочее название проекта - "Последние дни Мэрилин Монро" (The Last Days of Marilyn Monroe).

Как сообщает Lady.Day.Az, сценаристом проекта является Дэн Сефтон.Дата релиза и актерский состав шоу пока не сообщаются. 

Н. Гасымова       

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