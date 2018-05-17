Как составить идеальное сопроводительное письмо?

В чем смысл сопроводительного письма?

Сопроводительное письмо, по сути, единственный способ привлечь внимание работодателя, когда претендентов на вакансию много, а провести собеседование со всеми желающими просто не хватает времени и сил. Конечно, стаж, профессиональные навыки и достижения - это важно, однако во многих областях хороших специалистов сегодня много, а выбрать из них надо лишь одного. Поэтому нельзя упускать возможности заработать себе дополнительные шансы на победу и получить приглашение на интервью.

Что позволяет продемонстрировать сопроводительное письмо?

Оно помогает работодателю выяснить достаточно много вещей о потенциальном сотруднике. Во-первых, даже если текст совсем короткий, по нему можно составить представление о том, как соискатель владеет словом и каковы его навыки в самопрезентации: для многих позиций эти качества принципиально важны. Во-вторых, по сопроводительному письму можно оценить умение кандидата логически мыслить и общаться: как ни странно, однако многим людям действительно не хватает этих базовых способностей. В-третьих, письмо дает возможность хотя бы поверхностно сопоставить отмеченный в резюме опыт и реальность: если в прошлом человек занимал какую-нибудь высокую должность, а письмо начинает с фразы "Всем привет, а вот и я, ваш самый-самый идеальный сотрудник!", есть повод по-новому взглянуть на присланное CV. Ведь задача грамотного HR-специалиста - отсеивать нежелательных кандидатов еще до собеседования.

Как написать правильное письмо?

Выберите правильную интонацию, ориентируясь на описание размещенной вакансии. Если в тексте используются разговорные выражения или даже эмоджи - что сегодня встречается нередко, - то написать сопроводительное письмо в схожем ключе будет куда уместнее, чем составлять его в строгом деловом стиле. И наоборот, если компания занимается крупным бизнесом, а позиция не связана напрямую с творческой деятельностью, в письме ни в коем случае не стоит допускать какого бы то ни было панибратства.

Сделайте комплимент компании. Похвалу любят все - это факт. Так что в сопроводительном письме не упустите возможность отметить сильные стороны и достижения профессиональной команды, частью которой вы планируете стать. Таким образом вы не только сделаете приятное возможным будущим коллегам, но, главное, продемонстрируете, что отправили письмо не "веерной рассылкой". Кроме того, такой подход сразу позволит составить о вас представление как об основательном и ответственном человеке.

Коротко расскажите о своих достижениях. Не стоит вспоминать, что в 9 классе вы были награждены особой грамотой за успехи в учебе, а вот вскользь упомянуть бренды и фирмы, с которыми вы успешно сотрудничали, а также назвать заметные и успешные проекты с вашим участием точно стоит.

Укажите лиц, которые могут дать вам рекомендации. Наконец, если такая возможность есть и вы точно знаете, что ваш бывший начальник котируется среди экспертов в конкретной области, где вы ищете работу, стоит в конце письма упомянуть о том, что вы можете предоставить профессиональные рекомендации. Об этом, казалось бы, очевидном действии многие соискатели забывают, а зря.

Также важно помнить, что письмо должно быть лаконичным и состоять не более чем из 2-3 коротких абзацев (или 7-8 предложений). Различные опросы HR-специалистов показывают, что длинные сопроводительные письма никто даже не дочитывает до конца, а их авторов редко зовут на собеседование. Отдельно отметим, что если ваше резюме не содержит фотографии, то стоит прикрепить ее к письму - визуализированное сообщение всегда куда лучше воспринимается адресатом, чем обезличенный текст.

О чем не нужно говорить в письме?

Не занимайтесь хвастовством. Конечно, понравиться работодателю нужно, а отличные профессиональные навыки - это очень важно, однако не стоит в сопроводительном письме заявлять, что вы "самый лучший специалист". Во-первых, это качество вы сможете продемонстрировать в ходе выполнения тестового задания (если оно есть), а во-вторых, это сразу породит сомнения в душе HR-специалиста: если он самый лучший и так в этом уверен, то как же с ним можно будет достигнуть компромисса по спорным вопросам?

Постарайтесь избегать общих фраз, выражений и "воды". Это прекрасно, что вы "ответственны, умны и стрессоустойчивы", однако сопроводительное письмо такие размытые выражения не красят. В первую очередь здесь надо писать конкретные факты и упоминать реальные достижения, а не описывать, какой вы хороший человек.

Не указывайте причин ухода с прошлой работы. Многие люди чувствуют потребность уже в сопроводительном письме рассказать, почему они так долго - или так мало - работали в предыдущей фирме. Это не совсем верное решение: лучше избегать обсуждения данной темы. Если работодателю понадобится, он и сам спросит о том, что же произошло, а если нет, то зачем ему лишняя информация о вас? Она может разве что вызвать дополнительные сомнения в вашей кандидатуре, и только.

elle.ru