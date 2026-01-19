Дерматолог назвала главные ошибки в уходе за кожей зимой

Зима является самым уязвимым периодом для кожи из-за холода, ветра и сухого воздуха в помещениях, а также ряда бытовых привычек, включая отказ от шапок и перчаток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала врач-дерматолог клиники Atribeaute Рузиля Ким (Шарафиева).

"Среди главных ошибок, негативно влияющих на кожный барьер зимой, можно обозначить привычку очищать кожу до скрипа. Кожный барьер - это сложная система, которую легко нарушить агрессивными средствами и воздействием", - пояснила специалист в беседе с "Газетой.Ru".

По словам врача, чрезмерное очищение приводит к смыванию защитных липидов, из-за чего кожа быстрее теряет влагу, становится более чувствительной и уязвимой для раздражителей и аллергенов. Если в теплое время года такая привычка может не иметь последствий, то зимой риск повреждения кожного барьера значительно возрастает.

Отдельно дерматолог отметила вред отказа от головных уборов и перчаток. Холод и ветер вызывают сужение сосудов кожи, что снижает поступление кислорода и питательных веществ, замедляет восстановление барьера и нарушает синтез липидов. Кроме того, холодный воздух снижает влажность рогового слоя, а открытые участки кожи чаще подвергаются микроповреждениям. Как отметила врач, у людей, не носящих перчатки, нередко развивается раздражительный контактный дерматит.

Также негативно на состоянии кожи сказывается неподходящий сезонный уход. Зимой специалист рекомендовала снижать частоту использования кислот и ретиноидов, уменьшать концентрации активных средств или временно делать перерывы в их применении.

Еще одной распространенной ошибкой врач назвала воздействие горячего и сухого воздуха в помещениях, а также привычку принимать горячий душ, особенно сразу после улицы. По ее словам, это усиливает испарение влаги с поверхности кожи, смывает эпидермальные липиды и может привести к хроническому нарушению защитного барьера.

Кроме того, дерматолог обратила внимание, что эмоленты следует использовать не только в период обострений сухости кожи или экземы, а на постоянной основе. При нерегулярном применении кожный барьер не успевает восстановиться полностью, что повышает риск повторных воспалений.

Врач также рекомендовала при активных зимних видах спорта дополнительно защищать кожу лица солнцезащитными средствами с SPF 50+, а в быту - поддерживать комфортную температуру и влажность воздуха, подбирать уходовые средства с учетом сезона и регулярно использовать питательный крем.