2 января 2026

2 января 2026 12:27

Эксперт предупредила об опасности популярного новогоднего макияжа

Кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова предупредила, что макияж с глиттером, металликом и шиммером может быть опасен для здоровья.

Как передает Day.Az, в беседе с Lenta.Ru, специалист отметила, что в сезон акцентного макияжа растет интерес к глиттерам и теням с металлическим или перламутровым эффектом, однако такие средства требуют осторожности. По ее словам, глиттеры состоят из полимерных частиц с металлизированным покрытием, которые могут травмировать кожу и слизистую глаз, а также относятся к микропластику.

Металлические тени, добавила она, наносятся в несколько слоев, из-за чего на веках образуется плотная пленка, способная вызывать раздражение. Шиммер считается менее агрессивным, но тоже может спровоцировать индивидуальные реакции.

Вольнова рекомендовала выбирать косметику с пометкой о безопасности для зоны вокруг глаз, отдавать предпочтение биоразлагаемым глиттерам, использовать праймер и кремовые или гелевые текстуры, а также обязательно бережно снимать макияж в конце дня.


