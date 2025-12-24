Косметолог рассказала, какие процедуры можно делать зимой

Зимой можно сделать инъекционные процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины КЛАЗКО Светлана Богачева.

"Если вы не успели подготовить кожу осенью, то рекомендую начинать с инъекционных процедур, таких как мезотерапия и биоревитализация. Выбор методики и препарата проводится индивидуально. Но чаще всего я выбираю в этом плане комплексные препараты, которые, помимо гиалуроновой кислоты, включают в себя аминокислоты, пептиды, витамины, микроэлементы, антиоксиданты и другие полезные компоненты, которые помогут нам увлажнить, восстановить и нормализовать обменные процессы в коже", - заявила эксперт.

Она рассказала, что в разряде инъекционных процедур достаточно часто включает плазмотерапию, которая не только улучшает качество кожи, но и повышает кожный иммунитет.

Богачева заявила, что после этого можно будет приступить к аппаратным процедурам.

"В мой топ входит фотоомоложение, выполняемое у нас на аппаратах BBL и IPL. Эту процедуру я крайне редко и только при строгом и дисциплинированном соблюдении моих рекомендаций делаю летом. Но лучше проводить ее именно в осенне-зимний период. В применяемых современных приборах используется воздействие с помощью широкополосного импульсного света, с помощью чего мы можем активно побороться с гиперпигментацией, куперозом, сосудистыми звездочками, расширенными порами, морщинками и дряблостью кожи", - поделилась эксперт.

Еще одна процедура, которая вошла в список, - микроигольчатый RF.

"Процедура выполняется на аппарате Vivace и переносится достаточно легко с использованием местной анестезии. Микроигольчатый RF-лифтинг отличается быстрой реабилитацией, безопасностью и универсальностью. Процедура с использованием двух видов насадок и большого варианта параметров помогает получить эффект не только безоперационного лифтинга, но и решить ряд эстетических проблем, таких как морщины, глубокие складки, дряблость и потеря тонуса кожи лица и тела, "второй подбородок", брыли, а также рубцы различного генеза", - рассказала врач.

Богачева также рекомендовала лазерное фракционное омоложение и шлифовки.

"Лучше делать именно в зимний период, потому что абляционное воздействие может нести достаточно высокий риск в виде вторичной пигментации. А зимой при необходимом использовании SPF 50+ риск ее будет минимальным. Но не стоит забывать об обязательной инъекционной подготовке к этой процедуре и желательной помощи в реабилитации после, в том числе и о процедурах коллагенотерапии", - отметила косметолог.

По ее словам, зимой также можно сделать лазерную деструкцию новообразований (папиллом, родинок, кератом и т.п.) и фотоэпиляцию.

Врач рассказала, что, кроме аппаратных процедур, можно проводить курсовые процедуры с использованием не только поверхностных, но и срединных пилингов.

"Также продолжаем делать всесезонные процедуры, такие как лазерный лифтинг на аппарате Fotona, SMAS-лифтинг на аппарате UCOS и радиоволновой лифтинг на аппарате Olijio", - добавила она.

Богачева предупредила, что все процедуры нужно проводить, обращая внимание на индивидуальные показания и состояние кожи.

"В грамотных руках специалиста с большим опытом при четкой программе подготовки и восстановления, при соблюдении определенных условий ухода до и после, мы практически можем делать любые процедуры без риска", - заключила врач.